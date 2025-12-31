Informe revela uso de camiones bomba por Israel para devastar Gaza

Una investigación reciente ha revelado que Israel empleó vehículos blindados de transporte para trasladar toneladas de explosivos en Gaza antes de la entrada en vigor de la tregua.

Las investigaciones reveladas este miércoles por Reuters muestran que Israel empleó de manera extensa vehículos blindados de transporte de personal M113, reutilizados para trasladar entre una y tres toneladas de explosivos en las semanas previas a la tregua pactada en octubre entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) e Israel.

A medida que las fuerzas israelíes avanzaban hacia el centro de la ciudad de Gaza, estas potentes cargas, combinadas con ataques aéreos y excavadoras blindadas, arrasaron franjas de edificios, según se aprecia en imágenes de drones y satelitales.

Las explosiones, con entre una y tres toneladas de municiones, podrían equipararse al poder destructivo de las bombas aéreas más grandes fabricadas en Estados Unidos, esparciendo escombros a cientos de metros y provocando el derrumbe de edificios de varios pisos.

El análisis realizado indica que cerca de 650 edificios fueron destruidos en distintas zonas de la ciudad de Gaza durante seis semanas, lo que condujo al alto el fuego.

En la mayoría de los casos, aunque no en todos, los residentes lograron evacuar antes de las demoliciones tras las advertencias emitidas por las fuerzas israelíes.

En varios lugares se hallaron restos coincidentes con los de los vehículos blindados de transporte de personal detonados, según expertos militares.

Siete residentes de la ciudad de Gaza afirmaron que sus viviendas, o las de sus vecinos, fueron destruidas o gravemente dañadas por las explosiones, que varios compararon con un terremoto.

Especialistas militares señalaron que el uso de vehículos blindados de transporte de personal como bombas es sumamente inusual y conlleva un alto riesgo de causar destrucción indiscriminada.

ONU: Medidas de Israel violan principios de DDHH

En este contexto, la oficina de Derechos Humanos de la ONU y dos expertos en derecho internacional que revisaron los hallazgos advirtieron que el uso de explosivos de tal magnitud en zonas urbanas densamente pobladas podría haber violado uno o más principios del derecho humanitario, los cuales prohíben atacar infraestructuras civiles y emplear fuerza desproporcionada.

“El hecho de que algunos de estos vehículos puedan contener trampas explosivas o haber sido utilizados previamente por francotiradores de HAMAS no justifica una destrucción masiva”, manifestó Ajith Sunghay, jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.

Sunghay aseveró que la demolición de infraestructura civil podría constituir una destrucción indiscriminada de propiedad, lo que se tipifica como un crimen de guerra.

La investigación también revela que el uso de estos explosivos se intensificó después de que Israel enfrentara una escasez de bombas pesadas suministradas por EE.UU., y que la cancelación de una licitación para vender los M113 excedentes permitió a los militares convertirlos en armas de demolición.

En septiembre pasado, las fuerzas israelíes aumentaron los bombardeos contra varias torres residenciales en el norte de Gaza, bajo el argumento de actividades de combatientes palestinos.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, al menos 71 266 palestinos han sido asesinados y 171. 222 resultaron heridos.

