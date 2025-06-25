Parlamento iraní aprueba suspensión de cooperación con AIEA, cómplice de Israel

El Parlamento iraní aprueba el proyecto de ley que exige al gobierno suspender la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).

El proyecto de ley ha sido aprobado por 210 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones de un total de 219 diputados en la sesión plenaria de este miércoles.

Según un diputado iraní, el objetivo de este plan no es la retirada de la República Islámica de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Según la resolución del Parlamento, a los inspectores de la AIEA no se les permitirá entrar en Irán a menos que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares del país y la de las actividades nucleares pacíficas.

“Estamos comprometidos con este tratado y hemos anunciado al mundo que todas nuestras actividades nucleares han sido y son pacíficas. Por lo tanto, este plan aborda la cooperación con el organismo, lo que significa que se prohibirá la instalación de cualquier sistema de salvaguardias y cámaras de salvaguardias adicionales en nuestro país”, ha explicado Seyed Mahmud Nabavian.

Más temprano, el portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezai, había informado de la aprobación de los detalles de este proyecto de ley en una reunión celebrada el martes por la noche.

“De acuerdo con esta decisión, y a la luz de los ataques llevados a cabo por el régimen sionista y los Estados Unidos contra la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán en las instalaciones nucleares pacíficas del país y la puesta en peligro de los intereses de la República Islámica de Irán, el artículo 10 del Tratado de No Proliferación de las armas nucleares y con base en el artículo 60 de la Convención de Viena sobre los Tratados de 1969, el Estado está obligado a suspender cualquier cooperación con la Agencia en virtud del TNP y sus salvaguardias hasta que se cumplan las condiciones”, ha afirmado en declaraciones a la prensa.

Ha explicado que estas condiciones, según el proyecto de ley, incluyen garantizar el pleno respeto de la soberanía nacional y la integridad territorial de la República Islámica de Irán, con base en la Carta de las Naciones Unidas y la evaluación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Deben reconocer derecho de Irán a enriquecer uranio

“Se han tenido en cuenta los derechos inherentes de la República Islámica de Irán a disfrutar de todos los derechos estipulados en el Artículo IV del Tratado de No Proliferación de las Armas Nucleares, especialmente el enriquecimiento de uranio, con base en la evaluación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, y debe existir plena garantía de que el mecanismo de activación (de sanciones) estipulado en la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no se activará”, ha agregado.

El portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento ha indicado que los miembros del comité también destacaron “la necesidad de procesar al director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica por presentar informes falsos y espiar instalaciones nucleares por parte de algunos agentes del organismo”.

Además, entre las solicitudes planteadas en la reunión del comité parlamentario, se encuentra la exigencia de una indemnización al régimen israelí por los daños causados ​​a la República Islámica. “Estados Unidos y la entidad sionista también debe ser considerados agresores, y deben formarse un tribunal de guerra internacional para (el premier israelí Benjamín) Netanyahu”, ha añadido.

Además, “los miembros del comité pidieron una respuesta decisiva ante cualquier agresión o acto malvado de la entidad sionista y elogiaron el coraje de las fuerzas armadas al derrotarla”, ha subrayado.

El portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del parlamento iraní ha aclarado que Irán no ha firmado una tregua, sino que simplemente ha cesado los ataques después de alto el fuego unilateral declarado por Israel. “Si la entidad sionista comete algún acto atroz, responderemos con firmeza”, ha advertido.

Irán ha presentado una demanda formal ante las Naciones Unidas contra el director de la AIEA, Rafael Grossi, por “complicidad” en agresión israelí, debido a su enfoque sobre las actividades nucleares pacíficas de Irán.

Teherán denuncia que la AIEA y su director son cómplices en la guerra israelí contra el país al emitir un informe infundado sobre el programa nuclear iraní, el cual fue instrumentalizado para lanzar esta agresión.

Esto se produce después de que el régimen israelí y su aliado estadounidense llevaran a cabo una agresión sistemática contra suelo iraní, atacando deliberadamente las instalaciones nucleares iraníes que están bajo la supervisión continua de la AIEA, de acuerdo con el Acuerdo de Salvaguardias y el TNP.

tmv