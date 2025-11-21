Día de Independencia: Hezbolá reitera derecho a defensa ante agresiones

Hezbolá pone de relieve que la independencia del Líbano solo puede lograrse oponiéndose y enfrentando cualquier proyecto presentado por países extranjeros.

“Rechazamos cualquier forma de sumisión o imposición extranjera, ya que la independencia del Líbano solo puede lograrse rechazando y enfrentando cualquier proyecto extranjero y salvaguardando su soberanía”, ha recalcado el Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), mediante un comunicado emitido este viernes, con motivo del 82.° aniversario del Día de la Independencia del Líbano del mandato francés en 1943.

La Resistencia libanesa ha exigido una serie de medidas para preservar la independencia del Líbano frente a la agresión israelí y el “asedio estadounidense”.

La nota ha subrayado que la “salvaguardar la independencia del Líbano” es una responsabilidad que debe ser compartida entre “todos los libaneses”.

“Se requiere un espíritu de resistencia a la ocupación, la agresión, la tutela y la dominación; conciencia nacional y una postura unificada; y la preservación de las ecuaciones que aseguraron la independencia”, ha recalcado la nota.

Hezbolá ha recordado que las medidas de la Resistencia libanesa forzaron la retirada israelí del Líbano el 25 de mayo de 2000, derrotaron al enemigo israelí en la agresión de 2006, le impidieron alcanzar sus objetivos en 2024 e impidieron que organizaciones terroristas tomaran el control del territorio libanés en 2017.

En cuanto a los sacrificios del pueblo libanés para recuperar independencia del Líbano y “liberar su tierra de las garras de la ocupación”, el movimiento ha enumerado medidas inmediatas para salvaguardar la soberanía libanesa.

Hezbolá ha recalcado la unidad nacional, la solidaridad y la cooperación entre todos los libaneses, de todos sus espectros y fuerzas políticas, ya que estos son los pilares esenciales para afrontar la agresión israelí y preservar la independencia y la dignidad del Líbano.

De igual manera, ha exigido “defender los derechos del Líbano sobre todo su territorio, aguas territoriales y recursos naturales, y afirmar su derecho natural y legítimo a defenderse y resistir cualquier agresión”.

“Es necesario realizar todos los esfuerzos posibles e inmediatos para obligar al enemigo israelí a implementar el acuerdo de alto el fuego y la Resolución 1701, e instar a los Estados garantes a que lo presionen para que detenga sus ataques contra civiles (...) Esto también requiere el uso de todos los medios para poner fin a la ocupación israelí, expulsarla del sur y prevenir su expansión y las amenazas a la seguridad y la soberanía del Líbano”, ha afirmado la nota.

Al final, Hezbolá ha puesto de relieve que el pueblo libanés “no aceptará ninguna infracción a su independencia ni violación de su dignidad y soberanía, y no escatimará esfuerzos para preservarla”.

Según el Ministerio libanés de Salud, Israel ha asesinado a 331 libaneses en sus ataques contra el país árabe tras el alto en fuego entrado en vigor en noviembre de 2024.

El miércoles, la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (UNIFIL, por sus siglas en inglés) anunció que Israel ha violado el espacio aéreo del Líbano en más de 7300 ocasiones desde dicha tregua noviembre de 2024.

