Líbano denuncia: Israel mató a 28 ciudadanos solo en el último mes

El ministro de Salud del Líbano, Rakan Naseredine, advierte que el campo de batalla “ya no se limita a un solo frente” y afecta a cada hogar del país árabe.

Durante una visita este domingo a la ciudad de Hermel, en el noreste del territorio libanés, Naseredine ha indicado que los continuos ataques de Israel contra Líbano han creado una “gran responsabilidad nacional y moral” para todo el Líbano.

El titular libanés ha indicado que el número de muertos ha aumentado de 23 a 28 solo en el último mes, enfatizando que “estos caídos tienen familias y seres queridos, y es deber del Estado estar con ellos”.

Respecto al Ejército libanés, Naseredine ha afirmado que no puede “permanecer expuesto” frente al “desenfreno israelí”, y ha rendido homenaje a los soldados que desempeñan su “deber nacional a pesar de los ataques aéreos” contra sus posiciones en el norte y el sur.

El titular de Salud también ha reiterado su apoyo a “cualquier iniciativa nacional para proteger a Líbano, contrarrestar la agresión y repeler la ocupación” y ha sostenido que “la fuerza moral que posee el ejército hoy es mucho más importante que cualquier capacidad material”.

El régimen de Israel sostiene que sus bombardeos, que se cuentan por decenas desde el alto el fuego del noviembre de 2024, son legítimos al dirigirse a actividades del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) y asegura que no transgreden el acuerdo de paz. Sin embargo, tanto el Gobierno de Beirut como Hezbolá han condenado estas acciones, al igual que las Naciones Unidas.

A pesar del acuerdo de cese al fuego, que exigía la retirada de ambos bandos del sur de Líbano, Israel ha mantenido cinco posiciones en la zona, situación que ha sido criticada por las autoridades libanesas y Hezbolá.

Desde el septiembre de 2023, Israel ha asesinado a más de 4000 personas y casi unas 17 000 personas han resultado heridas en ataques israelíes contra el Líbano.

