Llaman a conformar Frente Único contra Trump en México

En México, llaman a conformar un Frente Único contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su gobierno.

Trabajadores mexicanos organizados convocaron a un foro para llamar a conformar un Frente Único de la clase obrera y campesina contra el presidente estadounidense Donald Trump y su gobierno, ante los ataques y amenazas contra el pueblo latinoamericano.

Los trabajadores denuncian el resurgimiento de la Doctrina Monroe del que se vale la administración de Trump.

Los trabajadores mexicanos buscan la unidad de la clase obrera en América Latina, mientras proponen lo mismo para el país ante el auge de las derechas en el continente.

En México, llaman a la clase obrera a unirse contra el imperialismo estadounidense y a denunciar lo que aún consideran como un gobierno mexicano subordinado al gobierno estadounidense.

