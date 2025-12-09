Mexicanos rechazan el plan de Trump para revivir la Doctrina Monroe

Desde México, rechazan la visión de Trump de revivir la Doctrina Monroe. Washington anunció que retomará la Doctrina como base de su estrategia de seguridad nacional.

El documento firmado por Donald Trump plantea restaurar la supremacía estadounidense en el Hemisferio Occidental, autoriza el uso de fuerza letal contra cárteles y coloca la frontera con México como prioridad militar.

En México, la reacción es de firme rechazo ante una doctrina históricamente ligada al intervencionismo y a la pérdida territorial.

La Casa Blanca exige alinear al hemisferio bajo sus valores, ampliar presencia militar, controlar rutas marítimas y evitar la influencia de potencias externas. Para México, esto implica riesgos directos para su soberanía y para la relación bilateral.

Frente a esta visión de dominio regional, diversas voces mexicanas subrayan que el país no aceptará volver a un esquema donde sus decisiones se definan desde Washington o cualquier otra potencia imperialista.

Desde México, rechazan el recrudecimiento de la doctrina Monroe que pretende la administración Trump, en tanto repudian sus ataques injustificados e ilegales contra embarcaciones en aguas del Caribe y el Pacífico, y sus amenazas contra Venezuela y Colombia.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

kmd/rba