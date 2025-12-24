Activistas mexicanos se solidarizan con el pueblo palestino en Gaza

Activistas mexicanos mantienen viva la solidaridad con el pueblo palestino durante las fiestas decembrinas.

Colectivos y activistas convocaron a una Posada mexicana contra el genocidio y la ocupación israelí de Palestina, frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores este 23 de diciembre.

El evento busca crear conciencia sobre la continuación del genocidio pese al supuesto plan de paz y alto al fuego anunciado por estados unidos e Israel en octubre pasado. Y recolectar firmas para la iniciativa ciudadana de ruptura de relaciones con el régimen israelí.

En tanto, el activismo propalestina en México también es consciente de la amenaza imperialista que se cierne sobre América Latina.

La solidaridad del pueblo mexicano con el pueblo palestino sigue viva durante las fiestas decembrinas, mientras siguen llamando al boicot, desinversión, sanciones y la ruptura de todo tipo de relaciones con el régimen genocida de Israel.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México

rfm/tqi