Accidente de tren en México deja 13 muertos y un centenar de heridos

El trágico incidente ha tenido lugar cuando un tren del Corredor Interoceánico descarrilara en el sur de México, específicamente en el estado de Oaxaca. El siniestro ocurrió a la altura de Nizanda sobre la Línea Z.
El tren, compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones, transportaba a 241 pasajeros y 9 tripulantes en el momento en que la locomotora principal se salió de la vía.
La Marina ha expresado sus “más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente”, y reafirmado su compromiso de actuar “con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados”.
🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Descarrilamiento de tren en Oaxaca, México. Autoridades confirman al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionados, cinco de ellos en estado grave. pic.twitter.com/4iTcP4DQ6N— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 29, 2025
La Marina desplegó un operativo con 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico para contribuir a las misiones de búsqueda y rescate. La institución prometió trabajar para descubrir las causas del incidente.
La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, por su parte, ha anunciado acciones inmediatas de apoyo a los afectados. Ha señalado además que la secretaria de Gobernación coordinará las labores y ha agradecido el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo.
ftm/hnb