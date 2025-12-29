Accidente de tren en México deja 13 muertos y un centenar de heridos

El descarrilamiento de un tren Interoceánico en México se ha saldado este domingo con al menos 13 fallecidos y dejado 98 lesionados, según la Secretaría de Marina mexicana.

El trágico incidente ha tenido lugar cuando un tren del Corredor Interoceánico descarrilara en el sur de México, específicamente en el estado de Oaxaca. El siniestro ocurrió a la altura de Nizanda sobre la Línea Z.

El tren, compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones, transportaba a 241 pasajeros y 9 tripulantes en el momento en que la locomotora principal se salió de la vía.

La Marina ha expresado sus “más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente”, y reafirmado su compromiso de actuar “con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados”.

🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Descarrilamiento de tren en Oaxaca, México. Autoridades confirman al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionados, cinco de ellos en estado grave. pic.twitter.com/4iTcP4DQ6N — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 29, 2025

La Marina desplegó un operativo con 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres aéreas y un dron táctico para contribuir a las misiones de búsqueda y rescate. La institución prometió trabajar para descubrir las causas del incidente.

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, por su parte, ha anunciado acciones inmediatas de apoyo a los afectados. Ha señalado además que la secretaria de Gobernación coordinará las labores y ha agradecido el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo.

ftm/hnb