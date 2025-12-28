Irán recibe primeras señales de los 3 satélites lanzados al espacio

Irán ha anunciado que las primeras señales de los tres satélites de fabricación nacional, lanzados al espacio la tarde de este domingo, han sido recibidas con éxito.

Durante una entrevista exclusiva transmitida en vivo por la televisión iraní, el ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información de Irán, Seyed Sattar Hashemi, ha anunciado que “las [primeras] señales de Zafar-2, Paya [Tolou-3] y Kosar se recibieron en el Centro de Control Satelital de Mahdasht, la estación de Qeshm y el centro de control de Sairan”.

El ministro ha explicado que “la recepción simultánea de las señales desde varios centros de control demuestra la estabilidad del enlace y el correcto desempeño de los sistemas de telecomunicaciones de estos satélites”.

Conforme a Hashemi, la recepción de la señal constituye el primer paso clave tras el lanzamiento de un satélite. “El éxito en esta etapa proporciona las condiciones necesarias para continuar con el monitoreo técnico, la estabilización orbital y el inicio de las siguientes fases previstas de las misiones”, detalla.

Los tres satélites han sido lanzados desde el Cosmódromo de Vostochny, en el Lejano Oriente ruso, utilizando un cohete Soyuz-2.1b, e incluyó un satélite equipado con inteligencia artificial. Cada uno de los satélites tiene una misión diferente en ámbitos de medición de rayos cósmicos, imágenes de alta resolución e internet de las cosas (IoT).

Este logro marca un nuevo hito en el programa espacial de Irán a pesar de las sanciones occidentales.

Lanzamiento de satélites augura un futuro prometedor; Irán agradece a Rusia

En este sentido, el embajador de Irán en Rusia, Kazem Yalali, ha considerado la exitosa puesta en órbita de los satélites iraníes como “un símbolo del poder científico” de Irán. “Este logro es una muestra del conocimiento de los jóvenes y un símbolo del poder científico del país, que augura un futuro prometedor y una vida más segura para todos nosotros”, ha dicho el diplomático en su cuenta de X, agradeciendo la cooperación de Rusia en este ámbito.

Avance de Irán, resultado de resistir ante sanciones ilegales

El primer vicepresidente iraní, Mohamad Reza Aref, por su parte, ha elogiado el avance del país en la tecnología nuclear pese a las restricciones impuestas en su contra.

“Las tecnologías espaciales son una clara manifestación de los avances de un país que ha resistido las sanciones injustas y que hoy ofrece a su pueblo paciente los frutos de su firmeza y de su insistencia en la independencia y la libertad, en diversos ámbitos que van desde la medicina y la nanotecnología hasta la industria espacial y el conocimiento nuclear”, ha escrito Aref en un mensaje remitido al ministro de Comunicaciones, a quien ha felicitado por este logro.

Irán lanzará nuevos satélites al espacio en febrero

Las autoridades iraníes han anunciado la decisión del país de reforzar su presencia en el espacio. En este sentido, el director de la Agencia Espacial de Irán, Hasan Salarieh, ha adelantado hoy domingo que el país lanzará varios satélites más al espacio durante el próximo mes, que finaliza a finales de febrero, agregando que los lanzamientos podrían realizarse desde nuevos centros espaciales que se están completando en el norte y el sur de Irán.

Ha afirmado que pronto se anunciará la fecha exacta de los lanzamientos previstos para el próximo mes, y añadido que se utilizarán vehículos de lanzamiento de fabricación nacional para las misiones.

Irán busca completar la construcción de un importante centro espacial en la ciudad portuaria de Chabahar, en el sureste del país, situada en la costa del océano Índico, ha detallado Salarieh. “Actualmente estamos planeando realizar el primer lanzamiento de satélite desde esta base”, declara.

Asimismo, ha indicado que Irán pronto inaugurará un nuevo centro espacial cerca de la ciudad de Salmas, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Turquía.

Conforme al responsable persa, la política de Irán es realizar “de cinco a seis lanzamientos al año” utilizando cohetes de fabricación nacional, junto con varios lanzamientos desde centros espaciales extranjeros. Ha expresado su esperanza de que el número total de los lanzamientos aumente durante el próximo año iraní, que comienza a finales de marzo.

Al comentar sobre los planes de Irán de lanzar al espacio una cápsula biológica de una tonelada, Salarieh ha afirmado que la fase de diseño de la cápsula ha finalizado y que muchos de sus sistemas se encuentran en fase de prueba, y añadido que se espera que esté lista para su lanzamiento en septiembre del próximo año.

ftm/hnb