Irán lanza 3 satélites avanzados: Conoce sus características y misiones

Irán lanzó tres satélites, cada uno con una misión diferente en ámbitos de medición de rayos cósmicos, imágenes de alta resolución e internet de las cosas (IoT).

Tolou-3 (también conocido como Paya), Kosar-1.5 y Zafar-2 son los tres satélites de producción nacional iraní que han sido lanzados este domingo de manera simultánea desde el cosmódromo de Vostochny, en Rusia, con el objetivo de colocarlos en la órbita solar sincrónica designada para los satélites de teledetección.

Misión del satélite Kosar-1.5: Monitoreo ambiental e IoT

Kosar-1.5 es el tercer satélite desarrollado por la empresa de base tecnológica ‘Omid Faza’ y, al combinar las capacidades de los satélites Kosar y Hodhod, ha sido diseñado con avances significativos tanto en la observación de la Tierra como en las comunicaciones satelitales.

Kosar-1.5, cuyo prototipo fue lanzado anteriormente, es un satélite avanzado basado en el estándar CubeSat. El estándar CubeSat define pequeños satélites modulares, normalmente de 10×10×10 cm por unidad (1U), usados en investigación y educación, facilitando construcción y lanzamiento.

El satélite Kosar-1.5 integra una carga útil de imágenes en los espectros RGB y NIR, junto con un módulo de comunicaciones de Internet de las cosas (IoT), lo que le permite simultáneamente realizar teledetección espacial y recopilar datos de sensores terrestres distribuidos.

Este diseño de doble propósito proporciona al satélite la capacidad de operar tanto en el ámbito del monitoreo ambiental como en el de las infraestructuras inteligentes, incluyendo la detección avanzada de cambios, la supervisión inteligente de la agricultura y la gestión de recursos naturales. Los paneles solares desplegables del satélite suministran la energía necesaria para la captura de imágenes de alta frecuencia y para mantener operaciones de comunicación estables.

El satélite está diseñado para aplicaciones comerciales y civiles, tales como agricultura de precisión, gestión de recursos hídricos, medio ambiente y monitoreo territorial. Actualmente, Kosar-1.5 se encuentra en órbita LEO (Low Earth Orbit – órbita baja terrestre).

La estructura del satélite Kosar-1.5 ha sido diseñada mediante un análisis térmico detallado para garantizar que las variaciones extremas de temperatura en órbita no afecten la alineación óptica de la cámara. El uso de recubrimientos conductores térmicos (MLI) y radiadores pasivos son elementos clave en su diseño.

El sistema eléctrico incluye paneles solares de alta eficiencia y baterías espaciales estables, lo que permite una captura de imágenes más continua.

En el ámbito de las comunicaciones, Kosar-1.5 utiliza enlaces de datos de mayor tasa de transmisión (Data Rate) para transferir a la Tierra grandes volúmenes de imágenes de teledetección.

Previamente, el director de la Agencia Espacial de Irán, Hasan Salarieh, consideró una de las características más importantes de Kosar-1.5 como “su capacidad de obtener imágenes con una resolución aproximada de 4 metros”.

Por su parte, el director ejecutivo de la empresa ‘Omid Faza’, Hosein Shahabi Farahani, declaró que la misión de Kosar-1.5 es “una combinación de las misiones de ‘Kosar 1’ y ‘Hodhod’, y realiza tanto tareas de teledetección como de Internet de las cosas”.

“El satélite en sí tiene un peso de aproximadamente 35 kilogramos, que asciende a cerca de 50 kilogramos con los accesorios”, informó.

Zafar-2: Medición de rayos cósmicos en órbita LEO

El objetivo principal de la construcción de Zafar-2 ha sido desarrollar capacidades locales en el diseño, la integración de sistemas espaciales y la teledetección. Desde el punto de vista tecnológico, Zafar-2 es un satélite de clase de peso 100 a 135 kilogramos, construido con una estructura de aluminio aligerado, optimizada mediante análisis de tensión y vibración.

En el ámbito de energía y potencia, este satélite utiliza paneles solares fijos en el cuerpo y baterías espaciales de litio-ion, que suministran la energía necesaria para los distintos subsistemas.

Las baterías de ion-litio espaciales son recargables, de alta densidad energética, resistentes a radiación y temperatura, con larga vida útil.

Una de las tecnologías destacadas de Zafar-2 es su sistema de determinación y control de actitud (ADCS). Este sistema incluye giróscopos, magnetómetros, sensores solares y actuadores como ruedas de reacción y magnetorquers, permitiendo un control en tres ejes y una estabilización precisa para la captura de imágenes.

El satélite tiene como objetivo principal proporcionar datos útiles en aplicaciones agrícolas. Zafar está equipado con una cámara óptica con una resolución espacial de 15 metros, adecuada para el monitoreo de recursos naturales, la gestión de crisis y estudios ambientales

Satélite Tolou-3: Imágenes de alta resolución mediante inteligencia artificial

El satélite Tolou-3 (también conocido como Paya), con un peso aproximado de 150 kilogramos y dimensiones cercanas a 1,2 × 1 × 1 metro, se clasifica dentro de los mini satélites de la empresa ‘Sairan’ y es el satélite nacional más pesado lanzado hasta la fecha.

Tolou-3 cuenta con dos sensores de imagen, con resolución de 5 metros en blanco y negro y 10 metros en color, y gracias al uso de algoritmos de procesamiento basados en inteligencia artificial, la precisión de las imágenes capturadas alcanza los 3 metros. Cabe destacar que, por primera vez en el país, este satélite utiliza tecnología de imágenes con espejo, lo que lo convierte en el satélite nacional de teledetección más avanzado hasta la fecha.

Las operaciones de Tolou-3 representan un avance significativo respecto a satélites anteriores, en términos de calidad de imagen, duración de captura, extensión de la zona cubierta y tasa de transmisión de imágenes a la Tierra, especialmente considerando que los satélites previos eran todos de clase nano y micro satélites.

Gracias a sus subsistemas de propulsión espacial, el satélite cuenta con capacidad de corrección y maniobra orbital, una característica esencial para satélites operativos.

Más del 80 % de los equipos y subsistemas de este satélite son nacionales, desarrollados aprovechando las capacidades de las empresas de base tecnológica y el sector privado del país.

Irán ha enviado al espacio varios satélites en la última década, entre los que destacan el satélite Omid (2009); satélites Rasad-1 y Rasad-2 (2011 y 2016), Navid (2012), el cohete transportador Simorq (2016) y Zolyanah (2020) y el satélite Jayam (2022).

Irán ha llevado a cabo 10 lanzamientos de satélites en los últimos dos años, incluido uno en julio desde el mismo sitio de lanzamiento en Rusia.

El lanzamiento de tres satélites iraníes genera asombro mundial

Tras el anuncio sobre el lanzamiento de tres satélites iraníes de teledetección, ha surgido una ola de admiración entre los usuarios internacionales de redes sociales por el poder y la innovación iraníes. Los comentaristas describen cada vez más a Irán como una nación en rápida trayectoria ascendente.

Los observadores internacionales han elogiado específicamente los avances científicos de Irán —en particular el dominio de tecnologías satelitales complejas— logrados a pesar del peso de las severas sanciones occidentales.

Irán toma el liderazgo en la exploración espacial dentro del mundo islámico

Los funcionarios iraníes han afirmado que la República Islámica de Irán es el único país islámico que posee el ciclo completo de la tecnología espacial, desde el diseño y la construcción de satélites hasta su lanzamiento y control, lo que lo coloca dentro del club de las naciones espaciales más avanzadas a nivel mundial.

En este contexto, Moharram Qiasvand, jefe del grupo espacial de la Compañía Sairan del Ministerio de Defensa iraní y director del proyecto “Tolou-3”, explicó que tener un satélite en órbita no significa necesariamente ser miembro del club espacial, destacando que este concepto incluye poseer todos los eslabones de la tecnología espacial localmente, incluido el portador espacial y los sistemas terrestres.

Qiasvand señaló que Irán ingresó al club espacial global desde el lanzamiento del satélite “Omid” en 2009, convirtiéndose en uno de los 10 a 11 países del mundo que tienen plena capacidad para diseñar, construir, lanzar e inyectar satélites en órbita, destacando que Irán es líder en este campo a nivel del mundo islámico.

arz/ncl/tmv