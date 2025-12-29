Maduro: FANB está “más preparada que nunca” para proteger Venezuela

Maduro asegura que las Fuerzas Armadas de Venezuela están “más preparadas que nunca” para preservar la paz y la soberanía ante la escalada de tensiones con EE.UU.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha destacado este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantiene “a la altura de la defensa integral que necesita Venezuela” y se encuentra “más preparada que nunca” para preservar la paz y la soberanía del país.

Al encabezar el acto de salutación de fin de año a los integrantes de la FANB y el Obratón Militar, el mandatario venezolano ha señalado que la FANB sigue siendo leal a sus compromisos con defender la paz y la libertad de Venezuela y toda América. “Nuestros militares tienen una historia gloriosa, como militares emancipadores, libertadores y libertadoras de esta tierra”, destaca.

Ha destacado el carácter pacífico de las Fuerzas Armadas de su país. “Nuestros militares no son imperialistas, no salen a bombardear y matar pueblos y robar riquezas, son libertadores y libertadores de esta tierra y de toda América”, ha afirmado, en una referencia implícita a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

El líder chavista, quien desempeña además como Comandante en Jefe de la FANB, ha calificado el 2026 como el “año del reto admirable en Bolívar” y exhortado a consolidar la capacidad profesional, científica, técnica y moral de la FANB, con el objetivo de garantizar la defensa integral de la patria.

Ha valorado el despliegue ininterrumpido del cuerpo castrense durante las últimas 27 semanas frente a las agresiones y amenazas militares de Estados Unidos, afirmando que el país sudamericano y sus Fuerzas Armadas han estado “desplegada con inteligencia, sabiduría y paciencia estratégica” para hacer frente a cualquier agresión durante este tiempo.

Las declaraciones de Maduro se producen en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Caracas debido al mayor despliegue naval y aéreo estadounidense en la región de las últimas décadas, realizado en agosto, so pretexto de ‘combatir el narcotráfico’. EE.UU. ha atacado desde septiembre a decenas de barcos acusados de llevar drogas al suelo estadounidense, a los que vincula, sin prueba, al Gobierno de Maduro.

Las tensiones han alcanzado su punto más álgido a mediados de este mes cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso un bloqueo naval a Venezuela, y confiscó tres petroleros con crudo venezolano.

Caracas denuncia las agresiones, asegurando que tanto la llamada lucha antidrogas, como el bloqueo naval están dirigidos a promover un “cambio de régimen” y apropiarse de recursos naturales del país.

ftm/hnb