“Agresión armada”: expertos de ONU condenan bloqueo de EEUU a Venezuela

Expertos de la ONU han censurado las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela, señalando que su bloqueo marítimo viola el derecho internacional.

“No existe derecho a imponer sanciones unilaterales mediante un bloqueo armado”, han denunciado los expertos independientes de la ONU, al referirse al bloqueo y la agresión estadounidense contra Venezuela, mediante un informe publicado este miércoles.

“Está prohibido por la Carta de la ONU y es un uso tan grave de la fuerza que también está expresamente reconocido como agresión armada ilegal en la Definición de Agresión adoptada por la Asamblea General en 1974”, ha señalado la nota.

Al destacar que dichas acciones de EE.UU. constituyen graves violaciones del derecho internacional y de la Carta de la ONU, han afirmado que el uso ilegal de la fuerza y las amenazas de emplear más fuerza en el mar y en tierra “ponen en grave peligro el derecho humano a la vida y otros derechos en Venezuela y la región”.

Tras declarar que dichas agresiones constituyen un ataque armado en virtud del artículo 51 de la Carta, los expertos de la ONU han advertido que “existen serias preocupaciones de que las sanciones sean ilegales, desproporcionadas y punitivas conforme al derecho internacional, y que hayan socavado gravemente los derechos humanos del pueblo del país sudamericano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

De igual manera, han denunciado los asesinatos arbitrarios perpetrados por EE.UU. en el Caribe, donde las fuerzas estadounidenses han asesinado al menos a 104 personas mediante 28 ataques contra embarcaciones civiles bajo el pretexto de combatir el tráfico de drogas.

Según los informes, ninguna de las víctimas representaba una amenaza inmediata que justificara el uso de fuerza letal.

“Esos asesinatos constituyen violaciones del derecho a la vida. Deben ser investigados y los responsables llevados ante la justicia. Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos debería intervenir para evitar nuevos ataques y levantar el bloqueo”, ha recalcado la nota.

Asimismo, han instado a Washington a tomar las medidas necesarias para poner fin de manera urgente al bloqueo y a las ejecuciones ilegales, acciones que han sido condenadas por diplomáticos y organismos internacionales.

“La acción colectiva es esencial para salvaguardar el derecho internacional. El respeto al Estado de derecho, la soberanía, la prohibición del uso de la fuerza, la no intervención y la solución pacífica de las controversias son pilares fundamentales para preservar la paz y la estabilidad mundial”, han apostillado.

Desde el pasado 14 de agosto, Washington ordenó el mayor despliegue naval y aéreo en la región de las últimas décadas, incluyendo la presencia de un submarino nuclear frente a las costas venezolanas dentro de la denominada “Operación Lanza del Sur”.

EE.UU. realizó el domingo una persecución a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela, según reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, conforme Washington, traficaba “crudo sancionado” dentro de la llamada “flota fantasma” venezolana.

El pasado 10 de diciembre, Washington incautó también el buque sancionado ‘Skipper’ y confiscó el crudo que transportaba.

El martes, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un “bloqueo total y completo” contra “todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, al acusar al país sudamericano de “robar el petróleo de EE.UU.”.

Mientras tanto, Caracas ha rechazado la incautación de los petroleros, calificando la medida de “robo y secuestro”. Ha reafirmado que estos actos no quedarán impunes y que ejercerá todas las acciones correspondientes, incluyendo denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, otros organismos multilaterales y gobiernos de todo el mundo.

Expertos sostienen que las acciones de Washington no se refieren únicamente al petróleo, sino que, según él, forman parte del intento de Estados Unidos de “declarar su dominio político sobre el continente americano”.

