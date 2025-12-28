Irán llama a preservar unidad e integridad territorial de Yemen

El canciller iraní ha llamado a preservar la integridad territorial de Yemen en medio de la escalada de tensiones en el sur del país árabe durante una llamada telefónica con su par saudí.

El ministro iraní de Exteriores, Seyed Abás Araqchi, ha abordado este domingo las relaciones bilaterales, así como los principales acontecimientos regionales e internacionales en una conversación telefónica con su homólogo saudí, el príncipe Faisal bin Farhan Al Saud. Las partes han abogado por continuar las consultas políticas y fortalecer la cooperación bilateral en apoyo de los intereses comunes y la estabilidad regional.

La escalada de tensiones en el sur de Yemen, como resultado de enfrentamientos armados entre fuerzas leales al gobierno fugitivo respaldado por Arabia Saudí y militantes del Consejo de Transición del Sur (separatistas de Adén) apoyado por los Emiratos Árabes Unidos, ha sido uno de los temas centrales del diálogo entre los dos cancilleres.

El prolongado conflicto, la cantonización del territorio y los apoyos de las potencias regionales a las bandas opuestas han avivado las diferencias y llevado a Yemen al borde de la fragmentación.

En este sentido, el jefe de la Diplomacia persa ha destacado la necesidad de preservar la unidad y la integridad territorial de Yemen y subrayado la importancia de implementar una hoja de ruta política para lograr una paz duradera.

Irán llama a detener agresiones de Israel al Líbano

Asimismo, Araqchi ha condenado las continuas agresiones de Israel al Líbano, destacando la responsabilidad de la comunidad internacional, en particular de los garantes del alto el fuego —Estados Unidos, Francia y la misión de paz de la ONU en el sur del Líbano (FINUL)—, de detener las flagrantes violaciones de la tregua por parte del régimen israelí.

Arabia Saudí llama a exigir cuentas a Israel por desestabilizar la región

El ministro de Exteriores saudí, por su parte, ha enfatizado la importancia del diálogo y la cooperación sostenibles entre los países de la región para salvaguardar la paz y la estabilidad, al tiempo que ha llamado a exigir responsabilidades al régimen israelí por sus acciones desestabilizadoras en la zona.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, los ataques israelíes han causado la muerte de más de 340 ciudadanos libaneses, según cifras del Ministerio de Salud del Líbano.

Entre octubre de 2023 y noviembre de 2024, las agresiones israelíes dejaron unos 4000 muertos en el Líbano, entre ellos mujeres, niños y personal sanitario.

El acuerdo de tregua establecía la retirada total de las fuerzas israelíes del sur del Líbano en enero; sin embargo, dicha retirada ha sido parcial y el Ejército israelí mantiene su presencia en cinco puestos fronterizos.

ftm/hnb