Taiwán apoya a Israel y celebra el reconocimiento de Somalilandia

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán en un comunicado ha celebrado este domingo la decisión adoptada el pasado viernes por el régimen de Israel de reconocer a Somalilandia como un Estado independiente de Somalia; una medida que ha provocado un rechazo masivo internacional.
Estados Unidos, la Unión Europea y diversos organismos de los bloques árabe y africano han reafirmado su compromiso con la integridad territorial de Somalia, calificando el gesto israelí como un desafío a la estabilidad regional.
“Taiwán, Israel y Somalilandia son ‘socios democráticos’ afines que comparten los valores de la democracia, la libertad y el Estado de derecho”, anuncia la nota de Taipéi, que también busca separarse de China.
Las relaciones entre Taiwán y Somalilandia dieron un salto significativo en agosto de 2020, cuando Taipéi abrió una oficina de representación en la capital somalilandesa.
A pesar de que Taiwán e Israel no tienen relaciones diplomáticas formales, mantienen estrechos vínculos económicos, tecnológicos y de defensa no oficiales y han establecido embajadas de facto en Taipéi y Tel Aviv.
En este contexto, en octubre, el presidente taiwanés Lai Ching-te dijo que quería que la isla construyera un escudo antimisiles ‘Cúpula-T’ inspirado en la Cúpula de Hierro de Israel, una declaración que fue rápidamente condenada por China. Lai se refirió públicamente a Israel como un “modelo valioso” para la defensa de Taiwán e instó a una cooperación bilateral más estrecha en materia de seguridad.
Al respecto, los expertos israelíes acogieron con satisfacción la declaración de Lai Ching-te, considerándola una nueva muestra de buena voluntad, solidaridad y apoyo de Taipéi.
Además, Taiwán, desde el inicio de la guerra de Gaza el 7 de octubre de 2023, ha apoyado retórica y materialmente al régimen israelí, como la entrega de 70 000 dólares como donación al ejército y a familias israelíes.
De hecho, Taipéi condenó enérgicamente la operación del movimiento palestino HAMAS contra Israel de octubre de 2023 y expresó su determinación de seguir apoyando al régimen de Tel Aviv.
El estrechamiento de los lazos entre Tel Aviv y Taipéi se produce en medio de un aparente enfriamiento de las relaciones chino-israelíes, debido en gran parte a la postura propalestina de Pekín.
Pekín tiene la limitada presencia y popularidad entre los funcionarios israelíes y el público en general por su enfoque propalestino y, ante la reciente medida israelí, la embajada de China en Somalia enfatizó la necesidad de preservar la unidad y la integridad territorial del país africano.
