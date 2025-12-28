Irán exige diálogo y unidad contra complots para fragmentar Yemen

El canciller de Irán destacó la necesidad de preservar la unidad e integridad de Yemen e instó a frenar los complots destinados a la fragmentación del país árabe.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, y el viceministro yemení de Asuntos Exteriores, Abdulwahid Abu Ras, han mantenido este domingo una conversación telefónica para intercambiar puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Yemen.

Durante el diálogo, Abu Ras ha presentado un informe sobre la situación en el sur de Yemen, explicando que enemigos del país y de la región han desarrollado acciones en esa parte del territorio yemení destinadas a incrementar la inseguridad, lo que ha agravado la complejidad de la coyuntura actual.

Por su parte, Araqchi ha insistido en la necesidad de preservar la integridad territorial y la unidad nacional de Yemen, y ha instado a todos los partidos y grupos yemeníes a recurrir al diálogo y la cooperación mutua para impedir la materialización de los planes de actores regionales destinados a debilitar y fragmentar el país.

El jefe de la Diplomacia persa también ha celebrado el reciente acuerdo entre las partes yemeníes y Arabia Saudí para el intercambio de prisioneros recalcando que la solución a la crisis pasa por el levantamiento total del bloqueo, la implementación de los demás componentes de la hoja de ruta y la puesta en marcha de diálogos entre actores yemeníes orientados a la formación de un gobierno inclusivo, basado en la preservación de la unidad y la soberanía de Yemen.

Araqchi había abordado previamente la situación yemení en conversaciones con el primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, Muhamad bin Abdulrahman Al-Thani.

En los últimos días, se han registrado enfrentamientos armados entre fuerzas leales al gobierno fugitivo respaldado por Arabia Saudí y militantes del Consejo de Transición del Sur (separatistas de Adén) apoyado por los Emiratos Árabes Unidos en el sur de Yemen.

Además, fuerzas del Consejo de Transición del Sur han logrado hacerse con el control de amplias zonas de las provincias meridionales de Yemen. Según diversas informaciones, dichas fuerzas avanzaron recientemente en la provincia de Hadramaut (sureste de Yemen), donde, además de tomar la ciudad de Seiyun (sureste de Yemen), se hicieron con el control de varios campos petrolíferos en áreas desérticas fronterizas con Arabia Saudí.

En la provincia de Al-Mahra, limítrofe con Omán, el Consejo de Transición del Sur anunció la adhesión de varios líderes locales a su coalición. El avance de estas fuerzas en amplias zonas de Hadramaut —la mayor provincia del país— ha provocado la retirada de unidades vinculadas a Arabia Saudí, que se estarían replegando hacia la provincia de Marib (centro-oeste).

