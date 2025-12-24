Irán celebra acuerdo de intercambio de presos entre Yemen y Arabia Saudí

Irán ha celebrado el acuerdo de intercambio de prisioneros entre Yemen y Arabia Saudí, expresando su esperanza de que contribuya a la paz, y la unidad de Yemen.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha celebrado este miércoles el acuerdo de intercambio de prisioneros entre Yemen y Arabia Saudí.

Tras agradecer el papel de Omán en la facilitación de las conversaciones entre Saná y Riad para lograr esta acción humanitaria, Baqai ha expresado su esperanza de que el acuerdo allane el camino para resolver los temas pendientes, alcanzar la paz y la estabilidad en todo Yemen y preservar la unidad del país.

Según el acuerdo, las dos partes pactaron la liberación de 2900 detenidos en el mayor intercambio realizado en los últimos 11 años de guerra civil.

En este contexto, el portavoz del movimiento popular Ansarolá de Yemen, Mohamed Abdel Salam, calificó el acuerdo como un paso importante para reducir el sufrimiento humano.

También, el enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, en un comunicado, consideró el acuerdo como “un paso positivo y significativo que, con suerte, aliviará el sufrimiento de los detenidos y de sus familias en todo Yemen”.

