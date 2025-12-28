Venezuela clama por niños palestinos ante genocida como Herodes

El canciller de Venezuela, Yván Gil, ha alertado que los niños palestinos enfrentan “la amenaza de exterminio” por un Herodes de nuestro tiempo.

En un mensaje difundido este domingo a través de Telegram, con motivo del Día de los Inocentes, Yván Gil ha trazado un paralelismo histórico y ético entre el relato bíblico y la actual situación bélica en Asia Occidental.

El ministro de Asuntos Exteriores venezolano ha dicho que los niños que viven en Belén, Gaza y otros territorios palestinos “están siendo asesinados” o “viven bajo la amenaza de exterminio por parte de un genocida como Herodes”, quien, según sostuvo, “cuenta con el respaldo de un imperio decadente”, en referencia a Estados Unidos.

“Clamamos por el derecho de los niños y niñas a una vida libre de abusos, violencia y guerras y a una vida plena, en la que puedan desenvolverse alegremente”, ha expresado Gil en el mensaje.

El Día de los Santos Inocentes, celebrado el 28 de diciembre en el calendario católico, conmemora el relato bíblico de la matanza de los niños menores de dos años ordenada por el rey Herodes en Belén, en su intento por acabar con el profeta Jesús.

En Venezuela, esta fecha también está marcada por la celebración de la Parranda de los Santos Inocentes, una manifestación cultural con más de 200 años de historia. La festividad recuerda el único día de descanso y libertad que se concedía a las personas esclavizadas durante el periodo colonial y se vive actualmente fiestas y celebraciones.

Desde octubre de 2023, las ofensivas israelíes en Gaza han matado a 71 266 personas, en su mayoría mujeres y niños, y han herido a 171 219 y también dejó el enclave en ruinas.

