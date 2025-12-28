Israel busca reclutar hijos de extranjeros ante escasez de soldados

En medio de una creciente escasez de soldados, el ejército israelí busca reclutar a miles de hijos de trabajadores extranjeros que viven en territorios ocupados.

Según un informe publicado el lunes por el Canal 12 israelí, el ejército del régimen sionista planea alistar a los hijos de extranjeros que laboran en los territorios ocupados para compensar la grave escasez de soldados.

Documentos muestran que, durante los primeros meses de la guerra israelí contra Gaza, iniciada en octubre de 2023, se mantuvieron conversaciones entre el ejército israelí y la autoridad de población e inmigración, así como la municipalidad de Tel Aviv, sobre el lanzamiento de un programa piloto para reclutar a aproximadamente 100 hijos de trabajadores extranjeros.

La iniciativa se concibió como una respuesta específica a la grave escasez de soldados, en particular de tropas de combate, pero nunca se materializó y finalmente se paralizó tras la renuncia del director general de la autoridad de población e inmigración.

Los datos indican que alrededor de 3700 hijos de trabajadores extranjeros que viven en territorios ocupados han alcanzado la edad para el servicio militar, un hecho que ha llamado la atención del ejército israelí en medio de la escasez de personal.

La ley de servicio de seguridad de Israel permita que los ciudadanos extranjeros con residencia permanente en los territorios palestinos ocupados pueden ser reclutados en el ejército del régimen sionista, lo que crea una reserva teórica de alistamiento equivalente a aproximadamente una brigada completa.

A pesar de ello, el ejército se ha abstenido hasta el momento de implementar esta opción, debido a la preocupación por un conflicto con las competencias del ministerio interior israelí en relación con el estatus de los residentes temporales, alegando que el servicio militar puede facilitar el proceso de naturalización.

El informe surge tras revelaciones anteriores de que el ejército del régimen sionista enfrentó un déficit de 12 000 soldados durante la primera mitad de 2024. Una fuente sionista reconoció que las autoridades están aprovechando el ambiguo estatus de residencia de los hijos de estos trabajadores para obligarlos a prestar el servicio militar.

En julio, el diario israelí Maariv informó que los altos mandos habían admitido, por primera vez, la magnitud del desgaste, estimando un déficit de unos 7 500 soldados.

Ante esta grave escasez de soldados, la radio del ejército del régimen también informó en agosto que el ejército tiene la intención de dirigirse a las principales comunidades judías en el extranjero, especialmente en Estados Unidos y Francia, con el objetivo de sumar alrededor de 700 reclutas cada año.

mbn/ncl/tmv