Periodista alemana denuncia violación tras secuestro por fuerzas israelíes

La periodista alemana Anna Liedtke, integrante de Flotilla de la Libertad de Gaza, aseguró haber sido violada por fuerzas israelíes tras la interceptación del barco.

Hablando públicamente por primera vez desde la agresión sexual, Liedtke dijo que había sido violada por fuerzas israelíes tras ser secuestrada del barco de ayuda humanitaria con destino a Gaza en el que viajaba.

La joven de 25 años permaneció detenida durante cinco días después de que fuerzas israelíes interceptaran la embarcación humanitaria en el otoño de 2025, a unas 100 millas náuticas de la costa de Gaza.

Liedtke explicó que decidió hacer pública su experiencia en representación de todas las víctimas palestinas de agresión sexual a manos de fuerzas israelíes. “Fuimos trasladados de una prisión a otra, y durante los registros corporales fui violada”, declaró. Asimismo, señaló que la violación formó parte de un patrón más amplio y sistemático de abusos, y no de un hecho aislado.

In a shocking testimony, German journalist and activist Anna Liedtke says Israeli soldiers raped her after she was abducted from an international aid ship bound for Gaza earlier this year. pic.twitter.com/g74Tt46aYH — Quds News Network (@QudsNen) December 27, 2025

“Alzo la voz en nombre de los hombres y mujeres palestinos que han sufrido violencia sexual y tortura sexual en las prisiones”, incluidos aquellos que continúan encarcelados, dijo. En tal sentido, Liedtke continuó que quienes deberían sentir vergüenza por sus actos atroces son los violadores, no las víctimas.

Desde el inicio de la guerra genocida de Israel contra Gaza en octubre de 2023, más de 90 detenidos palestinos han muerto mientras se encontraban bajo custodia en cárceles israelíes. Grupos de defensa de los derechos de los presos palestinos consideran que la cifra real de fallecidos es probablemente mucho mayor.

La tortura, las agresiones, la negligencia médica deliberada o la desnutrición han sido señaladas como las causas de la muerte de todos esos detenidos palestinos en prisiones israelíes.

Organizaciones defensoras de derechos humanos, basándose en testimonios de presos, registros oficiales y otras pruebas, aseguran que se ha producido un número sin precedentes de agresiones contra palestinos detenidos.

En agosto de 2024, la organización pro derechos humanos israelí B'Tselem publicó un informe sobre el sistema penitenciario israelí, titulado “Bienvenidos al infierno”, en el que detalla los abusos físicos, psicológicos y sexuales infligidos a palestinos bajo custodia israelí.

En el informe, el sistema penitenciario israelí es descrito como una “red de campos de tortura”, en la que los prisioneros fueron sometidos a un “uso reiterado de la violencia sexual”, incluida la “violencia sexual grupal y las agresiones cometidas por grupos de guardias penitenciarios o soldados”.

El canal 12 de Israel difundió el año pasado un video filtrado que, según se informó, mostraba a soldados israelíes agrediendo sexualmente a un prisionero palestino.

Asimismo, una investigación de las Naciones Unidas publicada a comienzos de este año concluyó que las fuerzas israelíes han utilizado la tortura sexualizada y la violación como “un método de guerra… para desestabilizar, dominar, oprimir y destruir al pueblo palestino”.

ayk/ctl/tqi