Netanyahu viajará por ruta más larga hacia EEUU para evadir ser arrestado

Netanyahu iniciará su viaje a EE.UU. por ruta aérea más larga para evitar espacio aéreo de países que podrían ejecutar orden de arresto internacional.

El diario israelí Yedioth Aharonoth ha informado este domingo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, iniciará su viaje rumbo a Estados Unidos por una ruta aérea más extensa de la habitual.

Según el medio, la decisión de elegir este itinerario se debe a la preocupación de que el avión que transporta a Netanyahu atraviese el espacio aéreo de países como el Reino Unido, Francia y Portugal, que podrían ejecutar una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI), en caso de ingreso a dichos territorios.

De acuerdo al informe, los planificadores de seguridad del viaje han buscado evitar por completo el espacio aéreo de naciones miembros de la Corte Penal Internacional o que adoptan posturas más estrictas sobre la ejecución de sus órdenes.

El 21 de noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra Netanyahu, y su exministro de guerra, Yoav Gallant. Esta decisión no fue repentina, sino la culminación de un proceso de investigación acucioso.

La CPI identificó la responsabilidad penal directa tanto de Netanyahu como de Gallant, en calidad de coautores, por actos cometidos conjuntamente con otros.

Los cargos específicos incluyen el crimen de guerra de inanición, crímenes de lesa humanidad y ataques intencionales contra la población palestina de la Franja de Gaza.

La orden, desde la perspectiva del derecho internacional, se considera vinculante para los países miembros del Estatuto de Roma. Estados Unidos, que no es miembro de la Corte Penal Internacional, se cuenta entre los pocos destinos a los que Netanyahu puede viajar sin temor a un arresto formal.

