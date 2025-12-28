Tropas israelíes mantienen bajo asalto a Qabatiya, en Cisjordania

Israel siguió por segundo día consecutivo un operativo violento en la localidad de Qabatiya, en el norte de Cisjordania, informaron el sábado medios locales.

Según el corresponsal de la agencia palestina WAFA, las tropas israelíes continuaron el asalto en Qabatiya, al sur de Yenin, iniciado el viernes, imponiendo un férreo asedio, acompañado de interrogatorios masivos de decenas de residentes, desplazamientos forzados, allanamientos y registros generalizados de viviendas y destrucción masiva de infraestructuras civiles.

Para la consecución de su operativo, añadió el medio palestino, las fuerzas israelíes convirtieron decenas de viviendas en puestos militares, al tiempo que agrandaron una escuela y la transformaron en una base militar para un centro de detención e interrogatorio.

Qabatiya | Second Day

Israeli forces continue to impose a siege and curfew on the town of Qabatiya for the second day, with ongoing raids and arrests, alongside harassment of journalists during coverage of events. pic.twitter.com/dP68AtAQoV — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) December 27, 2025

Las excavadoras militares de ocupación arrasaron docenas de calles después de cerrar la mayoría de las entradas secundarias de la ciudad con montículos de tierra, impidiendo a los residentes entrar o salir. Los soldados sionistas también destruyeron y dañaron masivamente la infraestructura y cortaron la electricidad en varios barrios de la ciudad.

Además, estas operaciones resultaron en la detención de varios palestinos en diferentes áreas.

Por su parte, el ejército israelí informó que la incursión en Qabatiya tenía como objetivo encontrar a los supuestos palestinos, acusados de ataques contra israelíes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha verificado que, desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes y los colonos han matado a 1030 palestinos en Cisjordania, incluidos 233 niños.

