ONU: Desplazamiento de palestinos en Cisjordania es “crimen de guerra”

ONU tilda de “crimen de guerra” desalojos de palestinos en Cisjordania por parte de colonos israelíes y militares, y exige el fin de presencia ilegal israelí en zona.

“El desplazamiento permanente de la población palestina dentro del territorio ocupado constituye un traslado ilegal, lo cual es un crimen de guerra”, ha destacado el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Thameen Al-Kheetan, mediante un comunicado emitido este viernes.

Comentando las imágenes de turbas de colonos israelíes enmascarados perpetrando ataques incendiarios en la Cisjordania ocupada, ha afirmado que dichas redadas “son abominables y reflejan un patrón más amplio de creciente violencia contra los palestinos”.

“El repunte de la violencia se produce en un momento en que las autoridades israelíes han intensificado las demoliciones de viviendas, la confiscación de propiedades, las detenciones y las restricciones de movimiento, junto con la construcción incesante de asentamientos y puestos de avanzada y el desplazamiento y traslado forzoso de miles de palestinos por parte de colonos israelíes y militares”, ha señalado el comunicado.

Asimismo, Al-Kheetan ha recalcado que las alegaciones de las autoridades israelíes sobre la soberanía del régimen sobre la Cisjordania ocupada y la anexión de partes de ella “contravienen el derecho internacional, como lo ha confirmado la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”. “Asimismo, violan el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, ha apostillado.

Respecto a los ataques de los colonos israelíes contra viviendas de palestinos en Cisjordania ocupada, el portavoz ha aseverado que durante el pasado octubre “se registraron más ataques de colonos que en cualquier otro mes desde 2006: más de 260 ataques”.

Al hacer alusión a las declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la nota reitera que los ataques contra los palestinos y sus propiedades deben cesar y los responsables deben rendir cuentas.

“Israel debe poner fin a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado, lo que incluye el cese inmediato de todas las nuevas actividades de asentamiento y la evacuación de todos los colonos del territorio palestino ocupado. Debe garantizarse el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, ha agregado.

Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 13 de noviembre de 2025, las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos asesinaron al menos a 1017 palestinos, entre ellos 221 niños, en la Cisjordania ocupada, incluida este de Al-Quds (Jerusalén).

msr/tmv