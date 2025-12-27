Venezuela apoya soberanía de Somalia ante acción unilateral de Israel

Venezuela ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para reconocer la “integridad territorial” de Somalia ante acciones unilaterales de Israel.

“La República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de su política exterior soberana y comprometida con los principios más sagrados del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, dirige su voz a la comunidad internacional para reafirmar su pleno y firme reconocimiento de la soberanía, unidad e integridad territorial de la República Federal de Somalia dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”, ha declarado este sábado el ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Yván Gil, en un comunicado.

En la nota se destaca que “este principio es inviolable y constituye la base para la paz y la estabilidad en el Cuerno de África y en todo el mundo”.

Al afirmar que Venezuela “apoya las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las decisiones de la Unión Africana que respaldan la integridad territorial de Somalia”, Gil ha rechazado categóricamente “cualquier acción unilateral dirigida a reconocer entidades separatistas dentro del territorio somalí”.

“Tales actos constituyen una flagrante violación del derecho internacional, socavan la estabilidad regional y representan un peligroso precedente para el sistema internacional”, ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que la solución duradera a los “desafíos que enfrenta Somalia” sólo puede lograrse respetando su “soberanía y apoyando sus instituciones legítimas, sin injerencia en los asuntos internos que vulneren su integridad territorial”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el viernes el reconocimiento de Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”. De este modo, Israel se convirtió en el primer régimen del mundo en reconocer oficialmente a Somalilandia, la autoproclamada república que se separó de Somalia en 1991, como Estado.

Hasta la fecha, más de 50 países han condenado el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, expresando su preocupación por las consecuencias negativas para la estabilidad de África.

Asimismo, Somalia condenó categóricamente las declaraciones de Netanyahu, relativas al reconocimiento de la “República independiente de Somalilandia” y al anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Israel.

El anuncio del régimen usurpador se produce después de que, a finales de noviembre, expertos del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS, por sus siglas en inglés) destacaran la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia debido a su “ubicación geoestratégica”.

El INSS señaló que la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a una distancia de entre 300 y 500 kilómetros de las posiciones de Yemen, país que el instituto calificó de “uno de los principales enemigos regionales de Israel”.

A finales de 2024, informes de la prensa señalaron, la existencia de un interés israelí en establecer una base militar en la región de Somalilandia, en el marco de esfuerzos por reforzar la influencia de Israel en el Cuerno de África, en las inmediaciones del mar Rojo.

arz/tmv