Primer ministro israelí expresa temor por capacidad militar de Yemen

El premier del régimen de Israel, Benjamín Netanyahu, expresa preocupación por la creciente autosuficiencia de Yemen en el sector defensivo.

Netanyahu ve a Yemen como un frente extremadamente peligroso para la existencia del régimen ocupante de Israel, lo que —a su juicio— “eleva el nivel de alarma estratégica”.

Netanyahu ha señalado, además que en territorio yemení se está produciendo una creciente capacidad de fabricación de armamento, impulsada por recursos locales y de forma totalmente autónoma, poniendo de relieve que el régimen de Tel Aviv sigue estos avances “con máxima seriedad y atención”.

Netanyahu ha subrayado también que el gabinete que encabeza no permitirá que “la amenaza procedente de Yemen tome fuerza”, aunque no ha explicado en qué consiste dicha amenaza ni pormenorizado cómo detendrá el avance yemení.

Asimismo, ha dicho que Israel tomará medidas para evitar que, en el futuro, “pueda enfrentarse a riesgos provenientes de Líbano, Yemen u otros puntos de la región”.

Desde noviembre de 2023, Yemen ha efectuado una serie de operaciones contra el régimen israelí, atacando con drones y misiles objetivos vitales israelíes en los territorios palestinos ocupados y los barcos vinculados a Israel en los mares que rodean la Península arábiga, en respuesta a la brutal campaña militar que Israel ha desatado en Gaza desde octubre de 2023.

zbg/ctl