Un expiloto de EE.UU. reconoce que la defensa aérea de Yemen es más avanzada de lo esperado, lo que aumenta el riesgo de las operaciones militares contra el país.

Según un informe publicado el viernes en el portal estadounidense Task and Purpose, el coronel retirado de la Fuerza Aérea de EE.UU. y expiloto de pruebas del B-52, Mark Gunzinger, admitió que las operaciones militares de su país en Yemen revelaron que la defensa aérea yemení superaba las expectativas.

Gunzinger subrayó que la capacidad de defensa aérea de Yemen convertía “los ataques directos con aeronaves no furtivas del ejército estadounidense” contra el país árabe en una misión de alto “riesgo”.

El informe también señaló que Washington teme que el continuo desarrollo de estos sistemas de defensa aérea en Yemen restrinja la movilidad aérea militar estadounidense en la región.

Desde el comienzo de la guerra de agresión israelí contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, las fuerzas yemeníes se han alineado con los palestinos, llevando a cabo ataques contra buques israelíes y asociados en el Mar Rojo y otras áreas, además de golpear objetivos clave en la Palestina ocupada.

En respuesta a esta postura solidaria de Yemen, Estados Unidos, aliado cercano de Israel, inició ataques aéreos contra el país árabe, aunque estos encontraron resistencia en el sistema de defensa avanzada de Yemen, complicando las operaciones militares estadounidenses.

Anteriormente, el líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi, había declarado que las fuerzas yemeníes habían llevado a cabo operaciones militares en apoyo a Gaza utilizando 1,830 misiles, entre ellos balísticos y de crucero, además de drones y buques de guerra. En operaciones navales, se atacaron 228 buques enemigos.

