Jefe de FFAA de Yemen a Israel: Si ataca Gaza, volveremos a guerra

El jefe del Estado Mayor de las FF.AA. de Yemen, Yusef al-Madani, en un mensaje dirigido este domingo a las Brigadas Ezzedin al-Qassam, rama militar del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), ha anunciado que “si el enemigo reanuda la guerra en Gaza, retomaremos nuestras operaciones militares contra el régimen sionista”.

El militar de alto rango también ha enfatizado que Yemen seguirá apoyando al pueblo palestino ante las agresiones del régimen de ocupación. “Mantenemos firme nuestro compromiso y estamos comprometidos a apoyarlos, cueste lo que cueste”, ha remarcado.

Desde el inicio de la guerra genocida de Israel contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, las fuerzas yemeníes se posicionaron al lado de los palestinos, y a lo largo del conflicto, lanzaron ataques a buques israelíes y vinculados a la entidad sionista en el mar Rojo y otras zonas; además de atacar puntos clave israelíes en la Palestina ocupada.

Tras el alto el fuego entre Israel y HAMAS, Yemen advirtió al régimen de que afrontará consecuencias irreparables si reanuda los ataques contra la población palestina en la Franja de Gaza.

El líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badredin al-Houthi, afirmó el viernes que las fuerzas yemeníes han llevado a cabo operaciones militares en apoyo de Gaza utilizando 1830 misiles, incluyendo misiles balísticos y de crucero, drones y buques de guerra, y que, en operaciones navales, se atacaron 228 buques enemigos.

Al respecto, recalcó que las operaciones navales obligaron al enemigo israelí a cerrar el puerto de Eilat (también conocido como Umm al-Rashrash) durante dos años, lo que le ocasionó importantes pérdidas económicas.

Asimismo, confirmó que EE.UU. e Israel atacaron más de 3000 veces a Yemen, utilizando los bombarderos estratégicos B-2, bombarderos B-52, aviones F-35 y otras aeronaves.

