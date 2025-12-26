Navidad en Palestina: Entre escombros y horror

La Navidad simboliza unión y alegría en el mundo, pero en Palestina los cristianos sufren persecución genocida, enfrentando dolor y resistencia en medio de la adversidad.

Este grupo de damas cristianas de origen palestino se congrega ante la explanada de monumentos en Washington. Celebran una mesa de Navidad. Comparten el pan y comparten las historias. A estas mujeres les une el dolor; el genocidio y la persecución religiosa por más de siete décadas.

A pesar de todo esto, en los pasillos del poder estadounidense, los intereses del sionismo se compran a la política de turno. En lugar de servir a sus constituyentes, los poderes del estado rinden pleitesía a sus donantes electorales y capitales del Lobby sionista.

Marcelo Ali Sánchez, Washington.

