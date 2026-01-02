Yemen advierte sobre cualquier debilidad frente a Israel y EEUU

El portavoz de Ansarolá ha advertido que cualquier debilidad de Yemen frente a Israel y EE.UU. podría traer pérdidas irreversibles para el país.

El portavoz del movimiento popular yemení Ansarolá, Muhamad Abdul Salam, en su mensaje de Año Nuevo publicado en su cuenta de X, ha alertado sobre las graves consecuencias de la agresión saudí-estadounidense y la continuación del bloqueo del aeropuerto de Saná.

Abdul Salam ha destacado que, pese a la participación del pueblo yemení en el apoyo a Gaza, sus derechos internos y la defensa frente a la agresión no han sido descuidados.

Ha señalado que el fin de la coalición y la permanencia de Arabia Saudita sola al frente del conflicto evidencian que apostar por la continuación de la guerra y el bloqueo solo conduce a mayores pérdidas para Yemen.

Asimismo, el portavoz yemení ha denunciado que el bloqueo del aeropuerto internacional de Saná y las restricciones a otros aeropuertos y puertos constituyen un castigo colectivo injustificado, con graves consecuencias humanitarias que impiden cualquier esfuerzo político o humanitario para resolver la crisis.

Por último, Abdul Salam ha expresado su esperanza de que el nuevo año traiga bienestar y victoria para los pueblos yemení y palestino, así como para toda la nación islámica, subrayando los desafíos y oportunidades que se presentan especialmente en el eje Palestina, enfrentando a Israel en múltiples frentes.

Desde que Israel inició su guerra genocida en Gaza en octubre de 2023, Yemen ha llevado a cabo ataques con drones y misiles contra objetivos israelíes en solidaridad con los palestinos bajo ataque.

mep/hnb