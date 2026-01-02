Ataques saudíes matan a 20 separatistas respaldados por Emiratos en Yemen

Los aviones de combate de Arabia Saudí han bombardeado posiciones de separatistas respaldados por Emiratos en el sur de Yemen, dejando 20 muertos.

Los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí contra bases militares en Al-Khasha y Seiyun mataron a 20 separatistas yemeníes respaldados por los Emiratos Árabes Unidos este viernes, según ha informado un oficial de las fuerzas del Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés) bajo condición de anonimato.

Los ataques aéreos se producen en respuesta a un avance radical de las fuerzas separatistas respaldadas por Emiratos que tomaron franjas de las provincias ricas en petróleo de Hadramaut y Al-Mahra el mes pasado, expulsando a las fuerzas afiliadas a las milicias respaldadas por Arabia Saudí en un movimiento que provocó la indignación de Riad.

La coalición liderada por Arabia Saudí, que inició su intervención en Yemen en 2015 con el objetivo de restaurar al gobierno del expresidente fugitivo yemení Abdu Rabu Mansur Hadi y combatir al movimiento popular Ansarolá, confirmó que los bombardeos fueron realizados por sus fuerzas, advirtiendo que no se detendrán hasta que el STC se retire de esas dos gobernaciones.

Los ataques se han llevado a cabo poco después de que las fuerzas apoyadas por Arabia Saudí lanzaran una campaña para tomar sitios militares en Hadramaut, situada en la frontera con el reino saudí.

El gobernador de Hadramaut, Salem al‑Khanbashi, quien también comanda a las fuerzas locales respaldadas por Riad, insistió en que la operación “no es una declaración de guerra ni un intento de escalar las tensiones”, y aseguró que solo buscaba transferir pacíficamente el control de sitios militares.

Sin embargo, representantes del STC rechazaron la versión saudí, sosteniendo que Riad había engañado a la comunidad internacional al anunciar una operación “pacífica” y, minutos después, lanzar siete ataques aéreos contra sus posiciones.

En los últimos meses, los separatistas del Consejo de Transición del Sur (STC) han consolidado control en zonas del sur, mientras las fuerzas saudíes han intensificado operaciones militares contra sus posiciones, un conflicto que ha intensificado la crisis en Yemen.

