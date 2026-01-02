Violencia armada en EEUU dejó 40 000 baleados y 14 600 muertos en 2025

Un informe señala que la violencia armada en EE. UU. dejó más de 40 000 personas baleadas en 2025, con 14 600 muertos y 26 100 heridos.

Más de 40 000 personas resultaron baleadas en Estados Unidos durante 2025, entre ellas más de 14 600 fallecidos y más de 26 100 heridos, según estadísticas preliminares difundidas el jueves por la organización estadounidense Gun Violence Archive (GVA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el informe, el país registró al menos 407 tiroteos masivos a lo largo del año. La entidad define este tipo de incidentes como aquellos en los que cuatro o más personas mueren o resultan heridas, sin contar al agresor, en caso de que también haya sido alcanzado.

The 12 months of 2025, as of #NewYearsDay:



•14,615 fatal shootings

•26,195 non-fatal shootings

•406 mass shootings

•685 children shot

•3,759 teenagers shot

•1,144 defensive use incidents

•1,314 unintentional shootings

•676 murder-suicides

~24,000 suicides by firearm [CDC… — The Gun Violence Archive (@GunDeaths) January 1, 2026

Los datos revelan además un alto impacto en menores de edad. En 2025, 224 niños de 11 años o menos murieron por disparos, mientras que otros 461 resultaron heridos. Entre los adolescentes de 12 a 17 años, las cifras ascienden a 1030 fallecidos y 2733 heridos por armas de fuego.

El GVA —una organización sin ánimo de lucro fundada en 2013 para ofrecer acceso público a información verificada sobre violencia armada— señaló que sus estadísticas de muertes por armas de fuego incluyen homicidios, asesinatos, uso defensivo de armas y disparos accidentales, pero excluyen los suicidios.

No obstante, citando estimaciones preliminares de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el informe indica que más de 24 000 personas murieron por suicidio con armas de fuego en Estados Unidos durante 2025.

Medios locales destacaron que, si bien las muertes y lesiones por tiroteos han disminuido de forma consecutiva durante los últimos cuatro años desde 2021, el balance de 2025 sigue siendo alarmante: más de 40 000 personas murieron o resultaron heridas por disparos, sin contar los suicidios, lo que equivale a un promedio superior a 110 víctimas diarias de la violencia armada en el país.

Estos sucesos han ocurrido mientras el presidente del país norteamericano, Donald Trump, había ordenado la militarización de varios Estados para frenar la violencia armada, de la que acusa a la comunidad migratoria.

El aumento de crímenes violentos en el país norteamericano ha suscitado multitudinarias protestas y duras críticas por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos civiles, tanto a nivel nacional como mundial.

