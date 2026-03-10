CBS News: Irán derriba al menos 11 drones MQ-9 Reaper de EEUU

Los sofisticados sistemas de defensa aérea de Irán han derribado 11 drones estadounidenses MQ-9 Reaper en menos de 10 días de los enfrentamientos directos con EE.UU. e Israel.

Funcionarios militares estadounidenses citados por CBS News confirmaron el lunes la destrucción de al menos 11 aviones teledirigidos MQ-9 Reaper, estimando en más de 330 millones de dólares las pérdidas causadas a la flota de drones de Estados Unidos.

Los MQ-9 Reaper, diseñados principalmente para misiles de inteligencia, vigilancia, y reconocimiento, o para lanzar ataques de precisión en entornos de baja amenaza.

Están diseñados para entornos con poca defensa aérea, no para operar en países con sistemas de misiles modernos.

💥💥💥 Ejército iraní: Irán ha derribado 82 drones de EEUU e Israel desde el inicio de la guerra pic.twitter.com/6D74SA1UWj — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

El uso de estas aeronaves en la actual guerra con Irán demostró su alta vulnerabilidad ante los avanzados y estratificados sistemas de defensa aérea iraníes.

Operando a una velocidad máxima de aproximadamente 480 km/h, mucho más lenta que los aviones de combate convencionales, los MQ-9 Reaper no pudieron evadir los ataques con misiles iraníes en el espacio aéreo disputado.

Las significativas pérdidas ponen de relieve la eficacia de la doctrina de defensa aérea autóctona de Irán y los altos riesgos operativos que enfrentan las plataformas de vigilancia y ataque estadounidenses en el teatro de operaciones actual.

La destrucción de estos valiosos activos representa un revés material y simbólico considerable para Estados Unidos en su guerra contra Irán.

Los ataques de represalia de Irán comenzaron el 28 de febrero, apenas horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una agresión aérea contra Irán asesinando al exlíder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a varios altos mandos militares.

Los ataques de represalia iraníes han tenido como blanco con éxito numerosos objetivos en los territorios ocupados por Israel, así como bases militares estadounidenses en varios países de la región.

ftm