Irán asegura que no apunta a soberanía de Catar, Kuwait y Baréin

Irán ha reiterado su respeto a la soberanía e integridad territorial de Catar, Kuwait y Baréin, y asegura que sus ataques de represalia apuntan solo a bases de EE.UU. en estos países.

“Irán vuelve a subrayar que las operaciones defensivas dirigidas contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en la región no están dirigidas en absoluto contra la soberanía ni la integridad territorial de Catar, Kuwait y Baréin”, dijo el lunes el embajador y representante permanente de Irán ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (EE.UU.), Amir Said Iravani.

El diplomático persa hizo estas declaraciones en cartas remitidas al secretario general de la ONU, António Guterres, y al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, en respuestas a las notas de protesta presentadas al organismo por los tres países árabes ribereños del Golfo Pérsico.

Iravani denunció que la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán, lanzada el 28 de febrero, se produjo en “violación del principio de “prevención de la agresión”, y se cobró la vida del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, varios altos funcionarios y más de 1300 civiles, mientras que apuntó a miles de objetivos civiles, incluidas escuelas, hospitales, instalaciones deportivas, viviendas y centros de servicios públicos.

Condenó además el uso de las instalaciones y espacio aéreo de algunos países de la zona por Estados Unidos para agredir Irán, a pesar de que, conforme al “principio fundamental de la regla de no causar daño, los Estados tienen prohibido permitir conscientemente que su territorio sea utilizado, de manera directa o indirecta, para causar perjuicios a otros Estados”.

El embajador dijo que la República Islámica “ha llevado a cabo operaciones defensivas necesarias y proporcionadas contra las bases e instalaciones de los agresores en la región en ejercicio de su derecho inherente, conforme al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, de defender su soberanía e integridad territorial”. “Dichas acciones son legítimas según el derecho internacional”, remachó, para luego señalar que Teherán había emitido advertencias claras y reiteradas al respecto a sus vecinos.

Pese a todo, reafirmó el compromiso de Irán con “mantener relaciones amistosas” con Baréin, Catar y Kuwait “sobre la base del respeto mutuo, el principio de buena vecindad y el respeto a la soberanía y la integridad territorial de cada uno”.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

ftm