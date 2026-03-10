Irán defiende ataques a bases de EEUU en la zona, citando vídeo de Centcom

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán ha defendido los ataques a bases estadounidenses en la región, citando un vídeo de propaganda del Centcom.

El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, citando evidencia de un vídeo del Comando Central de EE.UU. (Cntcom) que muestra sistemas de cohetes estadounidenses operando desde países vecinos, defendió los ataques de las fuerzas iraníes contra bases militares estadounidenses en la región,

En una publicación en X, el jefe de la Diplomacia iraní afirmó el lunes que un vídeo compartido por el Centcom confirmaba que las fuerzas estadounidenses estaban utilizando el territorio de los países vecinos de Irán para lanzar ataques contra el país.

“Gracias, CENTCOM, por admitir que están utilizando el territorio de nuestros vecinos para desplegar sistemas HIMARS contra nuestro pueblo, aparentemente incluyendo una planta desalinizadora”, ha escrito Araqchi.

Thank you CENTCOM for admitting that you are using our neighbors' territory to deploy HIMARS systems against our people, apparently including a desalination plant.



Nobody should complain if our powerful missiles destroy these systems wherever they are in retribution. pic.twitter.com/0qA5Oj5Jao — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 9, 2026

“Nadie debería quejarse si nuestros poderosos misiles destruyen estos sistemas dondequiera que se encuentren como represalia”, ha agregado.

Las declaraciones del ministro de Exteriores iraní se referían a un vídeo publicado en la cuenta de redes sociales del Centcom que muestra el lanzamiento de Sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS) del Ejército de EE.UU. desde un lugar desértico.

El ejército estadounidense no reveló la ubicación del lugar de lanzamiento. Sin embargo, dado el alcance estimado del sistema HIMARS, de aproximadamente 300 a 500 kilómetros, dependiendo del tipo de misil, los analistas afirman que los sistemas podrían ubicarse a lo largo de la costa sur del Golfo Pérsico, donde se ubican varias bases militares estadounidenses.

Irán ha advertido reiteradamente que cualquier activo estadounidense utilizado para lanzar ataques contra territorio iraní se considerará objetivo legítimo.

Teherán declaró a principios de esta semana que los ataques estadounidenses e israelíes impactaron una planta desalinizadora en la isla de Qeshm, en el sur de Irán, interrumpiendo el suministro de agua a más de 30 aldeas.

Las autoridades iraníes condenaron el ataque como una ofensiva a la infraestructura civil y aseguraron que no quedaría sin respuesta.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando a más de 1300 personas.

En el marco de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel.

hnb