Irán: Agresión de EEUU e Israel ha puesto en serio peligro vida de civiles

El embajador de Irán ante la ONU advirtió que los ataques de EE.UU. e Israel contra el país han creado una situación considerablemente peligrosa para los civiles.

El embajador y representante permanente de Irán ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York (EE.UU.), Amir Said Iravani, aprovechó el lunes una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre Afganistán para advertir que la agresión de EE.UU. e Israel contra el suelo iraní ha puesto en serio peligro la vida de civiles.

Esta “guerra que ocurrió sin ninguna provocación o justificación, ha creado una situación muy grave y peligrosa para los civiles”, dijo el diplomático.

En este sentido, denunció que “esta guerra de agresión ha incluido ataques deliberados contra civiles, infraestructura civil y áreas densamente pobladas, especialmente en varias ciudades importantes de Irán, ciudades que también albergan a millones de residentes afganos”.

🏥 El jefe de la Media Luna Roja de Irán:



🔺Como consecuencia de los ataques de Israel y EEUU, un total de 9669 unidades civiles resultaron dañadas, incluyendo varios centros médicos, educativos y equipos de emergencia.



De estas, 7943 eran viviendas y 1617 unidades comerciales. pic.twitter.com/zus03Tu3W4 — HispanTV (@Nexo_Latino) March 8, 2026

Las declaraciones se produjeron días después de que el enviado pidiera al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que adoptara “medidas urgentes y colectivas” para detener la campaña militar ilegal.

En una carta al presidente del consejo, Iravani informó de seis días consecutivos de ataques militares a gran escala contra infraestructuras civiles y zonas pobladas en toda la República Islámica.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su brutal agresión contra Irán al asesinar al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, en flagrante violación de la soberanía del país.

Durante esta guerra en curso, los agresores atacan deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales, instalaciones deportivas y recreativas, matando a más de 1300 civiles, incluidos muchos mujeres y niños, hasta el momento.

Últimas cifras del ataque a zonas civiles según el jefe de la Media Luna Roja Iraní:



▪️ Hasta ahora, 13,785 unidades civiles han sido blanco de los ataques aéreos criminales. De estas, 2,383 son unidades comerciales y 11,293 son viviendas residenciales. 🏠💔🏢 pic.twitter.com/9nhOYNVjE3 — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

Uno de los incidentes más mortíferos fue el ataque con misiles contra un pabellón deportivo en la ciudad sureña de Lamerd, en la provincia de Fars, durante una sesión de entrenamiento. El ataque causó la muerte de más de 18 jugadoras de voleibol y dejó a unas 100 heridas.

Entre las víctimas también se encontraban atletas y medallistas reconocidos internacionalmente en deportes como la lucha libre, el judo y el taekwondo.

En Teherán, varias instalaciones importantes han sido atacadas, incluido el Estadio Azadi, con capacidad para 12 000 personas, y el Complejo Deportivo Besat, así como pabellones deportivos municipales y el campo de entrenamiento del Equipo Nacional de Judo.

En el primer día de la agresión, una escuela primaria de niñas fue atacada en la ciudad de Minab, al sur de Irán, y más de 165 personas, en su mayoría niñas, fueron brutalmente asesinadas.

Los ataques posteriores tuvieron como objetivo centros de salud, incluidos los hospitales Gandhi, Motahari y Khatam en Teherán y el Hospital Abouzar en Ahvaz, junto con varios puestos de control de respuesta a emergencias.

Inmediatamente después de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra, la República Islámica comenzó a tomar represalias lanzando cientos de misiles balísticos y drones de ataque contra numerosos objetivos militares estadounidenses e israelíes en toda la región.

ftm/tmv