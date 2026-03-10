Irán: Definitivamente no buscamos tregua; haremos arrepentir a agresores

El presidente del Parlamento iraní ha asegurado que Irán no busca un alto el fuego en la actual guerra, y promete una respuesta firme que hará arrepentirse a EE.UU. e Israel.

“Sin duda alguna no queremos un cese al fuego. Creemos que hay que dar una bofetada al agresor para que aprenda que no debe volver a considerar un ataque contra el querido Irán”, ha escrito este martes Mohamad Baqer Qalibaf en su cuenta de la red social X.

Ha responsabilizado a Israel por el actual conflicto, asegurando que Irán no permitirá que ese régimen siga desestabilizando la región.

“El régimen sionista mantiene su existencia deshonrosa mediante un ciclo de ‘guerra-negociación-alto el fuego y luego nuevamente guerra’ con el objetivo de consolidar su influencia. Interrumpiremos ese ciclo”, ha avisado.

☫ 👊Presidente del Parlamento iraní: Definitivamente no buscamos un alto al fuego; creemos que hay que golpear al agresor con fuerza para que aprenda la lección y nunca más piense en invadir la querida Irán. pic.twitter.com/kDpqLDsJdZ — HispanTV (@Nexo_Latino) March 10, 2026

Las Fuerzas Armadas de Irán han llevado a cabo hasta el momento 33.ª oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes en los territorios ocupados y bases militares de Estados Unidos en la región, en respuesta a las agresiones lanzadas desde el 28 de febrero por Washington y su aliado israelí contra el país, que asesinaron al exlíder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a varios altos mandos militares.

📷 💥 Masivas destrucciones en Tel Aviv como consecuencias de los ataques de represalia de Irán. pic.twitter.com/vH5yA2QbP2 — HispanTV (@Nexo_Latino) March 10, 2026

Los bombardeos también se han cobrado la vida de más de 1300 civiles y han destruido miles de viviendas e instalaciones civiles, entre ellos hospitales y escuelas.

La cúpula política y militar de Irán ha prometido vengar el asesinato cobarde del ayatolá Jamenei y centenares de civiles muertos, mientras que las Fuerzas Armadas han prometido continuar la legítima defensa al país.

ftm