El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha afirmado que la República Islámica de Irán no atacará a ningún país que no sea utilizado para agresiones.

El mandatario iraní durante una conversación telefónica mantenida este lunes con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteró que el país se abstendrá de cualquier acción contra países vecinos siempre que su espacio aéreo, territorio o aguas no se utilicen como plataforma para ataques contra el territorio y el pueblo iraníes.

En el diálogo telefónico sostenido para abordar los acontecimientos regionales tras la reciente agresión militar estadounidense-israelí contra la nación iraní, Pezeshkian rechazó categóricamente las afirmaciones mediáticas, difundidas por medios afines a Israel y Estados Unidos, de que Irán había lanzado ataques con misiles contra Turquía.

Con el fin de disipar cualquier malentendido, el presidente del Ejecutivo iraní propuso la formación de un equipo técnico conjunto entre Irán y Turquía para investigar y refutar las falsas acusaciones difundidas por regímenes y medios hostiles.

Pezeshkian también enfatizó que la República Islámica ha declarado reiteradamente su disposición a reducir las tensiones regionales.

Por su parte, el presidente tuco expresó una vez más sus condolencias por el martirio del difunto líder, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y expresó su profundo pesar por el asesinato de numerosos civiles inocentes, en particular las cerca de 170 niñas que perdieron la vida en el ataque a una escuela en la ciudad sureña de Minab.

💔 🕯 Todos los estudiantes mártires de la escuela de Minab en una sola imagen



Más de 170 personas, en su mayoría niños estudiantes, perdieron la vida en un ataque de EEUU e Israel contra su escuela primara en Minab, en el sur de Irán pic.twitter.com/IgV4MaR3TQ — HispanTV (@Nexo_Latino) March 7, 2026

Asimismo, felicitó al ayatolá Seyed Moytaba Jamenei por asumir el liderazgo de la República Islámica y le deseó éxito.

Erdogan reiteró la postura firme de Turquía contra la injerencia extranjera en los asuntos internos de Irán y enfatizó que la escalada de tensiones en la región no beneficia a nadie a largo plazo.

Afirmó que Turquía nunca ha contemplado una confrontación con Irán, comprende plenamente las difíciles circunstancias que enfrenta Irán y está dispuesta a contribuir en la mayor medida posible a los esfuerzos de desescalada.

Erdogan puso de manifiesto que la crítica coyuntura actual exige la apertura de canales diplomáticos con más urgencia que nunca.

