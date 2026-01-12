‘Iraníes dieron respuesta contundente a malvados complots enemigos’

El presidente de Irán ha subrayado que la nación iraní respondió contundentemente a los complots malvados de los enemigos en las manifestaciones de este lunes.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, en un mensaje en el que hacía referencia a las masivas manifestaciones del pueblo de Teherán (la capital iraní) y otras ciudades de Irán en condena de los actos terroristas y las injerencias extranjeras en los asuntos internos del país, ha declarado que el pueblo iraní, con su presencia firme, respondió de manera contundente a los malvados planes de los enemigos.

“Ante la magnitud de su voluntad firme y presencia imponente en la multitudinaria manifestación del 12 de enero, que reflejó una vigilancia y responsabilidad sin igual en la defensa de los ideales religiosos y patrióticos, y mostró el poder nacional frente al enemigo opresor y los terroristas asociados, inclino mi cabeza con respeto y me siento orgulloso de ser representante de un pueblo tan indomable”, se lee en el mensaje del mandatario iraní, dirigido al “gran y noble pueblo de Irán”.

De acuerdo con Pezeshkian, “esta presencia gloriosa y heroica desbarata las maquinaciones de los malintencionados y demuestra la determinación nacional por proteger la integridad del país”.

“No tengo duda de que este nivel de vigilancia, comprensión de la responsabilidad y madurez nacional tiene sus raíces en una civilización grandiosa que los enemigos de esta tierra siempre han sido incapaces de comprender”, ha recalcado el jefe del Ejecutivo iraní.

La masiva participación del pueblo iraní en la masiva marcha contra los disturbios, Teherán, 12 de enero de 2026.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que “en este gran evento, todas las diferencias y quejas se desvanecieron en el camino de la preservación de los intereses nacionales y la integridad territorial de nuestra nación, y un Irán unido dio una respuesta contundente a los malvados planes de los enemigos y sus mercenarios”.

El jefe del Gobierno iraní ha señalado que “el gran pueblo de Irán, con su acción significativa y sorprendente, no solo se convirtió en un obstáculo para los malvados planes de Estados Unidos, sus aliados y el régimen sionista, sino que también nos hizo más decididos en nuestro camino de servicio a la nación”.

Por último, el presidente Pezeshkian ha reiterado su más sentido pésame y condolencias a los sobrevivientes de los mártires, a las víctimas mortales y a los heridos en los trágicos eventos recientes, y ha expresado su sincero agradecimiento y respeto al noble y grande pueblo de Irán.

La nación iraní salió este lunes en todo el país para manifestar respaldo a sus autoridades y fuerzas militares, y condenar recientes actos terroristas. De hecho, millones de personas, congregadas en las principales plazas de diversas ciudades de Irán, respondieron a la convocatoria del Gobierno para movilizarse por la “unidad nacional y el respeto por la paz”.

En la declaración final de la gran manifestación en Irán, los participantes condenaron a los vándalos y elementos terroristas vinculados a EE.UU. y al régimen de Israel.

El Líder de la República Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, elogió presencia masiva del pueblo iraní en las manifestaciones celebradas por todo el país contra la violencia de grupos armados y terroristas.

El 28 de diciembre, comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, incitando a la violencia, que ha provocado muertes de civiles y militares, además de cuantiosos destrozos de la infraestructura pública y privada.

En este contexto, el Gobierno de Irán ha anunciado tres días de luto nacional en honor a los mártires de “lucha de resistencia nacional de iraníes frente a EE.UU. y el régimen sionista”.

