Lluvia de misiles de Irán hacen temblar a Israel en 32ª oleada de represalia

El Cuerpo de Guardianes de Irán ha informado de la 32.ª oleada de su operación de represalia en el norte y el centro de los territorios ocupados por Israel con misiles devastadores.

Por medio de un comunicado emitido este lunes por la tarde, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha afirmado que llevó a cabo esta fase bajo el código ‘Labbayk ya Jamenei’ con los misiles Qadr y Jorramshahr.

Destacando el volumen del fuego lanzado sobre los territorios ocupados, el CGRI ha aseverado a los israelíes que no olvidarán esta terrible situación, en que las sirenas no se silencian, mientras el intenso fuego seguirá lloviendo sobre ellos.

El comunicado ha remarcado que los enfrentamientos surgidos entre los israelíes mientras intentan huir del aeropuerto Ben Gurión muestra la realidad de las terribles y deplorables condiciones del régimen impotente de Israel.

En este sentido, dirigiéndose a los residentes de los territorios ocupados, ha advertido de que la escena va a ser más complicada cada minuto para ellos.

⭕️ Medios hebreos informaron que un misil iraní alcanzó un importante sitio en los territorios ocupados, sin especificar la ubicación exacta. 📰🚀💥 pic.twitter.com/76PeWdlhOB — HispanTV (@Nexo_Latino) March 9, 2026

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron su segunda brutal agresión contra Irán, ocho meses después de atacar el país en junio del año pasado.

Los agresores han atacado deliberadamente la infraestructura civil de Irán, incluidas escuelas, hospitales e instalaciones deportivas, matando al menos a 1332 personas.

En virtud de su legítima respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes iniciaron inmediatamente decisivos ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en la región y objetivos en los territorios ocupados por Israel en el marco de la operación Verdadera Promesa IV.

msm