Irán anunció la 33ª oleada de la operación Verdadera Promesa IV, utilizando una gran salva de misiles balísticos Jeybar Shekan, equipados con ojivas de una tonelada.

Según el comunicado de Relaciones Públicas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, la última oleada alcanzó con éxito múltiples objetivos de alto valor en los territorios ocupados por Israel, incluyendo el corazón de Tel Aviv, que fue alcanzado por más de diez misiles Jeybar Shekan.

El CGRI enfatizó que la operación continúa asestando golpes precisos y devastadores.

“Habíamos dicho que [el estado de] sirenas a sirenas en los territorios ocupados no se detendría”, ha subrayado la nota.

Paralelamente, el CGRI informó que la quinta base naval de las fuerzas terroristas estadounidenses en la región también fue atacada durante esta fase con misiles Jeybar Shekan.

Todos los misiles impactaron directamente en sus objetivos designados, lo que demuestra la precisión y eficacia de la tecnología de misiles autóctona de Irán a pesar de las fuertes defensas aéreas enemigas.

A pesar de la intensa censura de las autoridades militares del régimen sionista, varias imágenes y vídeos que muestran impactos de misiles y la penetración exitosa del sistema Cúpula de Hierro han circulado ampliamente en redes sociales, según el comunicado.

El CGRI reiteró su compromiso, declarando: “No los abandonaremos”.

La operación forma parte de la represalia defensiva contra la continua agresión estadounidense-israelí, que ha incluido ataques ilegales en territorio iraní y el asesinato del difunto líder, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Las autoridades iraníes sostienen que estas oleadas de operaciones Verdadera Promesa son actos legítimos de autodefensa en respuesta a las reiteradas violaciones de la soberanía y el derecho internacional.

hnb