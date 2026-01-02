Irán: FF.AA. están listas para la defensa tras amenaza de Trump

El canciller iraní ha calificado de “altamente irresponsables y peligrosas” las declaraciones de Trump contra Irán y ha asegurado la preparación iraní para la defensa.

En un mensaje publicado este viernes en la red social X, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi ha respondido al mensaje intervencionista del presidente estadounidense Donald Trump en los asuntos internos de Irán y ha afirmado que “quienes en Irán se han visto afectados por la volatilidad transitoria del tipo de cambio han protestado de manera pacífica en los últimos días, tal como es su derecho”.

No obstante, el canciller iraní ha señalado que “también hemos presenciado incidentes aislados de disturbios violentos, incluyendo ataques a una comisaría y el lanzamiento de cócteles molotov contra agentes de la policía”.

Those in Iran impacted by transient exchange rate volatility have recently been peacefully protesting, as is their right.



Separate from that, we have witnessed isolated incidents of violent riots—including attacks on a police station and throwing of Molotov cocktails at police… pic.twitter.com/ND5oajUuxt — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) January 2, 2026

Araqchi ha recordado que el propio presidente Trump, quien recientemente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional dentro del territorio estadounidense, es plenamente consciente de que los ataques criminales contra bienes públicos no pueden ser tolerados. “Por eso, el mensaje de hoy del presidente Trump, probablemente influenciado por quienes temen a la diplomacia o creen erróneamente que no es necesaria, resulta extremadamente irresponsable y peligroso”, ha escrito el jefe de la Diplomacia iraní.

En su mensaje, Araqchi ha destacado que “el pueblo iraní rechazará firmemente cualquier injerencia en sus asuntos internos”, advirtiendo que “nuestras poderosas Fuerzas Armadas están preparadas y saben exactamente qué objetivos deben ser alcanzados en caso de que se viole la soberanía de Irán”.

Trump ha señalado este viernes que “si Irán dispara contra manifestantes”, Washington “acudirá a su rescate”, en referencia a las recientes protestas pacíficas de comerciantes iraníes en varios puntos del país. “Estamos preparados y listos para actuar”, ha manifestado en su plataforma Truth Social.

Las manifestaciones comenzaron el domingo, cuando comerciantes de Teherán suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de protesta por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

En este contexto, las autoridades iraníes admitieron las dificultades económicas que afectan al pueblo y reiteraron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, al tiempo que alertaron sobre la actuación de actores externos que, según indicaron, intentan instrumentalizar la situación para provocar episodios de violencia.

