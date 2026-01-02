Irán promete responder con firmeza y sin vacilaciones a amenazas

Irán ha reiterado que ni bombas, ni conversaciones, ni asesinatos pueden destruir su poder misilístico, advirtiendo que cualquier amenaza será respondida con decisión.

“En Irán no existe consenso alguno para incluir el programa de misiles en el ámbito de las negociaciones”, ha afirmado el ministro de Defensa de Irán, el general de brigada Aziz Nasirzade respecto a la capacidad misilística del país persa.

En este contexto, ha expresado que dicho poder defensivo no puede ser eliminado por medios militares ni mediante resoluciones emitidas por ciertos países en la ONU o presión política. “Esta capacidad no puede ser destruida ni con bombas, ni con negociaciones, ni con el asesinato cobarde de científicos y comandantes”, ha ratificado.

“Este conocimiento está arraigado en las mentes y los corazones de la juventud iraní, fluye a través de nuestras universidades y está arraigado en la próxima generación”, ha sostenido al respecto.

El ministro de Defensa ha enfatizado que la capacidad militar de Irán ha crecido significativamente en comparación con el período anterior al comienzo de los 12 días de guerra entre Israel y Estados Unidos en junio de 2025.

“Nuestro poder militar hoy es mucho mayor que durante la guerra de 12 días, y si la República Islámica de Irán es objeto de una amenaza, la respuesta de las Fuerzas Armadas será firme, decisiva y sin ninguna consideración”, ha advertido Nasirzade.

Estas declaraciones se producen días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con ataques militares contra Irán por el poder misilístico del país.

El 13 de junio, Israel lanzó una agresión no provocada contra Irán, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, dejando alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió, una semana después, Estados Unidos, que bombardeó tres sitios nucleares clave, en una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación nuclear (TNP).

Irán respondió a la agresión lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados, en el marco de la operación “Verdadera Promesa III”, así como contra la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor instalación militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, mediante estas operaciones exitosas contra Israel y Estados Unidos, Irán logró detener el asalto ilegal e imponer un alto el fuego a los agresores.

