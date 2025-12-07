Defensa iraní: Irán fue el único país que respondió con contundencia a Israel

Irán es el único país que ha dado una respuesta contundente a Israel, lo que ha llevado a este régimen a solicitar una tregua, ha destacado el ministro de Defensa iraní.

“El único país que dio una respuesta firme al régimen sionista fue la República Islámica de Irán”, ha subrayado el general de brigada Aziz Nasirzade durante una ceremonia celebrada este domingo en conmemoración del Día Nacional del Estudiante en Irán (7 de diciembre), en la Universidad Malek Ashtar de Teherán, la capital iraní.

Nasirzade ha detallado que Israel, un régimen que rara vez se retira o acepta un alto el fuego, solo lo hace “cuando se ve obligado a hacerlo”. “El poder militar, defensivo y científico de Irán durante los 12 días de la guerra impuesta causó daños significativos a ese régimen, hasta el punto de que solicitó una tregua, lo que demuestra la capacidad y fuerza de Irán”, añadió.

En relación con la civilización profundamente arraigada de Irán, el general Nasirzade ha enfatizado que Irán “nunca ha aceptado someterse a la hegemonía”.

En otra parte de su intervención, ha indicado que el Día Nacional del Estudiante en Irán tiene un vínculo histórico con la lucha del pueblo iraní contra Estados Unidos, destacando que este día simboliza, en realidad, “la lucha contra la arrogancia mundial”, y que, en la actualidad, el ejemplo más claro de esa arrogancia es Estados Unidos.

Además, señaló que, tras la Segunda Guerra Mundial, Washington aprovechó las circunstancias globales y su influencia sobre las instituciones internacionales para crear una estructura totalitaria, que luego utilizó para expandir su presencia en todos los océanos. “Este enfoque revela la verdadera naturaleza de la arrogancia”, añadió.

Al referirse a las intervenciones de Estados Unidos en los asuntos de otros países, desde los de la región hasta Ucrania, ha recalcado que los resultados de esas acciones han sido “presión, guerra y manipulación de la opinión pública”.

También ha señalado que el régimen sionista actúa como el principal instrumento para implementar las políticas de EE.UU. en Asia Occidental, resaltando que Washington ha establecido dicha base para “alcanzar sus objetivos hegemónicos en la región”.

La guerra de 12 días comenzó el 13 de junio, cuando Israel lanzó una agresión injustificada contra Irán, atacando instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó cerca de 1100 muertos, incluidos altos mandos militares y destacados científicos nucleares. Una semana después, Estados Unidos se unió a los ataques, bombardeando tres instalaciones nucleares clave.

Irán respondió con contundencia, lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados, como parte de la operación ‘Verdadera Promesa III’, y también atacó la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

msr/hnb