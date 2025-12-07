Comandante iraní urge a potenciar misiles con capacidades furtivas

El comandante del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica llama a reforzar capacidades de misiles furtivos y advierte a Israel contra toda agresión a Irán.

En discurso ofrecido este domingo en la Universidad Imam Husein (P) de Teherán, capital, con motivo del Día del Estudiante, el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de división Mohamad Pakpur, ha señalado que las autoridades habían evaluado exhaustivamente la guerra de 12 días impuesta por el régimen sionista y Estados Unidos en junio para sopesar tanto sus fortalezas como debilidades.

El general Pakpur ha acentuado que lo ocurrido durante dichos días se trató de una guerra tecnológica, señalando que no solo el régimen sionista había arremetido contra Irán, sino que Estados Unidos, Europa y muchos otros países se habían sumado a la confrontación, lo que muestra que la República Islámica luchó eficazmente contra la tecnología global.

Asimismo, ha precisado que los esfuerzos de inteligencia mostraron que la inteligencia artificial fue un factor fundamental para ambos lados, sobre todo en áreas como la vigilancia, el seguimiento y la identificación de objetivos.

El general ha afirmado que el enemigo comprende plenamente que, si intenta cualquier acto de agresión contra Irán, recibirá una respuesta más contundente que la anterior. “Los adversarios han concluido en sus evaluaciones que no emprenderán tales acciones”, ha remarcado.

Además, ha avisado que Irán debe mantenerse preparado ante el enemigo y no solo abordar sus propias deficiencias, sino también evaluar las medidas que el enemigo busca tomar.

El general iraní ha puesto especial énfasis en ámbitos como la defensa aérea y la tecnología furtiva, señalando que si Irán logra equipar sus misiles con capacidades furtivas, podrá aumentar la tasa de penetración de sus misiles, a través del escudo defensivo del régimen sionista.

El 13 de junio, Israel lanzó una guerra no provocada contra Irán, asesinando a numerosos comandantes de alto rango, científicos nucleares y civiles.

Más de una semana después, Estados Unidos también entró en la guerra bombardeando tres instalaciones nucleares iraníes, en una grave violación de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron atacando lugares estratégicos en los territorios ocupados, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor instalación militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, las operaciones de represalia de Irán obligaron a Israel y Estados Unidos a poner fin al asalto ilegal y declarar un alto el fuego.

ctl/tmv