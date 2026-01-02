Congresista: Trump busca petróleo de Irán, no libertad de expresión

El congresista estadounidense ha criticado este viernes las amenazas militares de EE.UU. contra Irán, asegurando que Trump no busca la libertad de expresión en el país, sino su petróleo.

“Tenemos problemas en casa y no debemos malgastar recursos militares en los asuntos internos de otro país”, ha declarado este viernes el representante Thomas Massie del Partido Republicano en su cuenta de X, al criticar las recientes amenazas del presidente Donald Trump contra Irán, señalando que cualquier ataque militar a ese país requeriría autorización del Congreso de Estados Unidos.

Massie ha subrayado que la insistencia en una posible agresión contra Irán “no tiene que ver con la libertad de expresión en Irán; esto es sobre el dólar, el petróleo y la posición de Israel”, en clara alusión a los intereses geopolíticos y económicos que, según él, impulsan la retórica militar estadounidense en contra de la República Islámica.

Donald Trump ha señalado este viernes que “si Irán dispara contra manifestantes”, Washington “acudirá a su rescate”, en referencia a las recientes protestas pacíficas de comerciantes iraníes en varios puntos del país. “Estamos preparados y listos para actuar”, ha manifestado en su plataforma Truth Social.

Estas declaraciones suscitaron reacciones inmediatas de altos cargos iraníes, entre ellos Ali Lariyani, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, y Ali Shamjani, el asesor para asuntos políticos del Líder de Irán.

Trump, quien hace algún tiempo reconoció oficialmente que tuvo un papel directo en los ataques del pasado junio contra ciudadanos iraníes, infraestructuras críticas e instalaciones nucleares pacíficas de Irán, también lanzó una amenaza militar contra Irán el lunes, durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro del régimen sionista de Israel, Benjamín Netanyahu.

