Países árabes e islámicos presionan a Israel para levantar veto a 37 ONG

Naciones árabes e islámicas exigen levantar el veto a 37 agencias en Gaza y alertan de un colapso humanitario para 1,3 millones, ante frío extremo y una sola ración diaria por familia.

En una declaración conjunta, ocho países árabes y musulmanes expresaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en la Franja de Gaza. El comunicado, rubricado por los ministerios de Exteriores de Pakistán, Indonesia, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Egipto, insta a Israel a que revoque su decisión de impedir el trabajo de las oenegés internacionales en Gaza, en medio de un temporal de lluvias que sacude al enclave palestino.

Israel ha anunciado la prohibición de acceder a la Franja de Gaza para unas 37 organizaciones de ayuda humanitaria, a partir de este enero. Entre las oenegés afectadas figuran Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, y OXFAM... A su vez, más de 50 organizaciones no gubernamentales advierten que estas medidas pondrían fin a la ayuda humanitaria en los territorios palestinos ocupados, en medio de una grave crisis.

Las oenegés internacionales afectadas por el veto israelí alertan sobre las consecuencias catastróficas que tendrá su suspensión sobre la población gazatí.

A la par, continúan los ataques mortales de Israel contra Gaza. Al menos un palestino ha perdido la vida y varios han resultado heridos este viernes por disparos efectuados por el ejército sionista en el sur del enclave. En total, desde la entrada en vigor del alto al fuego en octubre, un total de 416 personas han muerto y otras MIL 153 han resultado heridos por las incursiones bélicas de Tel Aviv.

yzl/tmv