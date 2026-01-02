Israel bombardea Líbano pese al alto el fuego vigente - Noticiero 13:30

Iraníes recuerdan el martirio de general Qasem Soleimani, Israel bombardea Líbano pese al alto el fuego desde 2024 y escándalo cripto no impide triunfo legislativo de Milei.

1. Cientos de iraníes participaron en la ceremonia conmemorativa del aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani, recordando su asesinato en enero de 2020 por orden directa del entonces presidente de EEUU, Donald Trump.

2. El ejército de Israel vuelve a bombardear el territorio libanés, pese al alto el fuego en vigor desde el noviembre de 2024.

3. En Argentina, el 2025 fue el año en que el Gobierno de Javier Milei, quedó al descubierto, con hechos de corrupción por el caso de cripto estafa. Sin embargo, el ultraderechista ganó las elecciones legislativas.

