Irán alerta a Trump y califica a fuerzas de EEUU de “objetivos legítimos”

Irán ha advertido a Donald Trump que las fuerzas de EE.UU. en la región se convertirían en “objetivos legítimos” en caso de aventurerismo estadounidense.

“El clamor del diablo se alzó porque los intentos de los agentes de campo armados de los servicios de inteligencia extranjeros de convertir las protestas legítimas de los comerciantes en batallas urbanas violentas y armadas, han fracasado ante la conciencia histórica de la nación iraní”, ha indicado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf en respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de interferir en los acontecimientos actuales en Irán.

En este sentido, ha señalado que “a lo largo de la historia, el pueblo iraní ha decepcionado a enemigos mucho más experimentados que estos; nunca equiparamos a los manifestantes genuinos con mercenarios extranjeros, y abrazamos a nuestros queridos hijos”.

El responsable del Legislativo iraní ha indicado que las declaraciones de Trump constituyen una admisión oficial de intenciones hostiles y ha advertido que “el irrespetuoso presidente de Estados Unidos debe saber que, con esta admisión oficial, todos los centros y fuerzas estadounidenses en la región se convierten en objetivos legítimos para nosotros ante cualquier posible aventurerismo”.

Asimismo, ha enfatizado que los iraníes “siempre se han mantenido unidos y decididos a actuar contra cualquier enemigo invasor”.

Donald Trump ha señalado este viernes que “si Irán dispara contra manifestantes”, Washington “acudirá a su rescate”, en referencia a las recientes protestas pacíficas de comerciantes iraníes en varios puntos del país. “Estamos preparados y listos para actuar”, ha manifestado en su plataforma Truth Social.

Las protestas estallaron el domingo después de que los comerciantes de Teherán cerraran temporalmente sus negocios para protestar por la fuerte caída de la moneda nacional, que cayó a mínimos históricos frente al dólar estadounidense.

A este respecto, las autoridades iraníes han reconocido la presión económica que enfrenta la población y afirmaron que las protestas pacíficas son legítimas, aunque advirtieron que elementos respaldados desde el extranjero buscan explotar la situación para fomentar violencia.

zbg/tmv