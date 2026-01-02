Mamdani jura como alcalde en Nueva York y revoca decretos proisraelíes

Zohran Mamdani juró como alcalde de Nueva York, convirtiéndose en primer musulmán en cargo, prometiendo un “futuro para palestinos” mientras inicia su mandato histórico.

Zohran Mamdani, de 34 años, juró el jueves como alcalde de la ciudad de Nueva York, convirtiéndose en el primer alcalde musulmán de la historia de esa metrópolis estadounidense, en una ceremonia que también incluyó compromisos explícitos hacia la comunidad palestina.

“Prometo un futuro para los palestinos aquí, porque Nueva York debe ser una ciudad de esperanza y justicia para todos”, dijo Mamdani en su discurso de apertura ante una multitud que se reunió frente al Ayuntamiento de Manhattan.

En una ceremonia histórica celebrada en las escaleras del Ayuntamiento de Manhattan, Mamdani colocó su mano sobre el Sagrado Corán, libro sagrado de los musulmanes, y prestó juramento, mientras las banderas palestinas ondeaban junto a pancartas que decían “Palestina libre”, en medio de vítores de apoyo de figuras prominentes como la actriz Susan Sarandon, la ex candidata presidencial Cynthia Nixon y el activista palestino Mahmoud Khalil, uno de los líderes de las protestas de la Universidad de Columbia contra el genocidio de Israel en Gaza.

Mamdani revoca el decreto que prohíbe boicot a Israel

Mamdani también firmó su primera orden ejecutiva cancelando una serie de las órdenes emitidas por su predecesor, Eric Adams, después de que fuera acusado de cargos federales de corrupción en septiembre de 2024.

La orden ejecutiva firmada por Mamdani incluye la cancelación de un decreto impuesto por Adams en febrero de 2024 que prohíbe boicot a Israel, además revocó la implementación en la ciudad de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), que clasifica algunas formas de crítica a Israel como antisemitismo.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, ofició parte de la juramentación en el acto íntimo en la estación subterránea, mientras que en la ceremonia pública el senador estadounidense Bernie Sanders administró el juramento ante una multitud que aplaudió el histórico momento.

Mamdani, miembro del Partido Demócrata e identificado políticamente como socialista democrático, presentó un discurso en el que subrayó la urgencia de abordar la crisis del alto costo de vida en la ciudad y la necesidad de crear políticas públicas profundas. “Comenzaremos hoy a gobernar de forma expansiva y audaz, sin miedo a enfrentar los desafíos”, afirmó ante los asistentes.

La elección de Mamdani en noviembre de 2025 marcó un récord de participación y una victoria que reflejó el impulso de políticas progresistas en una de las ciudades con mayor diversidad cultural del mundo.

Con esta juramentación, Zohran Mamdani no solo se convierte en una figura histórica por su identidad religiosa y origen, sino también en un símbolo de transformación política en una ciudad clave para la agenda multicultural y de derechos civiles en Estados Unidos.

Mamdani ha condenado la ofensiva israelí en Gaza tachándola de “genocidio” y se ha comprometido a acatar cualquier orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el premier israelí, Benjamín Netanyahu.

“Si Netanyahu entra en Nueva York y no hago todo lo posible por detenerlo, no me consideraré alcalde de Nueva York”, aseveró el nuevo alcalde de Nueva York en declaraciones concedidas a la cadena local ABC News en noviembre.

