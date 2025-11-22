Alcalde de NY: Israel comete genocidio en Gaza con dinero de EEUU

El alcalde electo de Nueva York denuncia en un encuentro con Trump el genocidio israelí contra Gaza y el apoyo del Gobierno de EE.UU. a esta guerra sangrienta.

El demócrata Zohran Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, de doble nacionalidad estadounidense y ugandesa, aprovechó el viernes su primera visita a la Casa Blanca tras ganar los comicios, para condenar “el genocidio” israelí en la Franja de Gaza durante una rueda de prensa conjunta con el presidente estadounidense, el republicano Donald Trump.

El alcalde de 34 años declaró a la prensa que, al hablar con neoyorquinos que lo apoyaban tanto a Trump como a él, las dos principales razones esgrimidas fueron el deseo de “poner fin a las guerras eternas” y “poner fin al dinero de los contribuyentes que financiaba las violaciones de derechos humanos”.

En respuesta a un periodista que preguntó sobre la opinión de Mamdani sobre la participación de Estados Unidos en la guerra de Gaza, el alcalde entrante afirmó que había “hablado sobre el genocidio que cometió Israel y que nuestro gobierno lo financió”, y continuó que compartió sus preocupaciones con Trump durante su reunión.

“En nuestra reunión, le comenté al presidente la preocupación de muchos neoyorquinos porque sus impuestos se destinen al beneficio de los neoyorquinos y a garantizarles una vida digna”, agregó.

Hizo hincapié en la necesidad de “respetar los derechos humanos”, y“cumplir las promesas” que tanto Trump como les habían dado a los votantes neoyorquinos.

Mamdani aprovechó además la oportunidad para agradecer a la Administración de Trump por “todos sus esfuerzos por la paz”.

El republicano no hizo comentarios al respecto, más allá de señalar que él y Mamdani sienten un “gran compromiso con la paz” en Asia Occidental.

Trump también afirmó que en la reunión no hablaron sobre la promesa del joven alcalde de arrestar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, si visitaba Nueva York. En varias ocasiones, Mamdani había reiterado su compromiso con cumplir el derecho internacional, e implementar la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en Gaza.

Trump había calificado previamente al alcalde electo de Nueva York de “lunático de la izquierda radical”, comunista y antisemita. Mientras Mamdani ascendía en las encuestas hacia la victoria, Trump, amenazó con retirar la financiación federal a la ciudad más grande de Estados Unidos.

El alcalde electo ha criticado con frecuencia diversas políticas de Trump, incluyendo sus planes para intensificar la aplicación de las leyes federales de inmigración en Nueva York, donde cuatro de cada diez residentes son extranjeros.

