Israel busca lograr ayuda militar sin precedentes de 20 años de EEUU

Israel busca un acuerdo de ayuda milita de 20 años con EE.UU., duplicando el plazo habitual y con cláusulas diseñadas para obtener el apoyo de la administración Trump.

Israel busca un nuevo acuerdo de seguridad de 20 años con Estados Unidos, duplicando el plazo habitual e incorporando cláusulas de “Estados Unidos Primero” para ganarse el apoyo de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, según informaron el jueves funcionarios israelíes y estadounidenses a Axios.

El acuerdo actual de diez años, firmado en 2016 durante la administración de Barack Obama, vencerá en 2028, e Israel busca finalizar un nuevo acuerdo durante el próximo año.

Si bien el acuerdo anterior prometía a Israel alrededor de 4000 millones de dólares anuales en ayuda militar, y es probable que Israel busque al menos esa cantidad en el futuro, la aprobación de dicho acuerdo ahora será más complicada debido a la creciente frustración con Israel, incluso dentro de la base MAGA de Trump.

De acuerdo con Axios, las autoridades israelíes esperan que el próximo paquete incluya mayores ayudas anuales, pero al mismo tiempo temen que las negociaciones sean más difíciles esta vez debido a la reducción generalizada de la asistencia extranjera durante la administración Trump.

Según dos funcionarios israelíes y un funcionario estadounidense, las negociaciones iniciales sobre el nuevo acuerdo de seguridad comenzaron en las últimas semanas.

Durante estas conversaciones, la parte israelí propuso extender la duración del acuerdo de 10 a 20 años y destinar parte de los fondos a investigación y desarrollo conjunto entre Estados Unidos e Israel, en lugar de ayuda militar directa.

Un funcionario israelí señaló que esto podría aplicarse en áreas de tecnología militar, inteligencia artificial relacionada con defensa y el proyecto del sistema de defensa antimisiles conocido como Cúpula de Hierro.

“Queremos cambiar la forma en que se estructuraron los acuerdos anteriores y centrarnos más en la cooperación entre Estados Unidos e Israel, una idea que ha gustado a los estadounidenses”, declaró un funcionario israelí.

Por otra parte, una investigación del Wall Street Journal publicada el jueves detalla cómo la guerra de Israel contra Gaza ha impulsado un aumento sin precedentes en las ventas de armas estadounidenses, con Washington aprobando más de 32 mil millones de dólares en armamento, municiones y equipos para Israel desde octubre de 2023.

El WSJ escribió que la guerra de Israel “creó un flujo de armas sin precedentes desde Estados Unidos a Israel que continúa”, generando un negocio sustancial para las principales empresas estadounidenses.

Hasta ahora, se han firmado tres acuerdos de diez años entre Estados Unidos e Israel para ayudas de seguridad a largo plazo a Tel Aviv: en 1998 por 21 300 millones de dólares, en 2008 por 32 000 millones y en 2016 por 38 000 millones.

En 2024, durante los ataques de Israel a Gaza, el Congreso de Estados Unidos y la administración Biden aprobaron un paquete de ayuda militar de varios miles de millones de dólares para Israel, separado del acuerdo decenal vigente.

ght/tmv